Gord: Strategie-Action-Mix ehemaliger CDPR-Entwickler angekündigt

PC

Mit Gord hat das noch ziemlich junge polnische Entwicklerstudio Covenant seinen ersten Titel vorgestellt. Geleitet wird die Spieleschmiede von Stan Just, der zuvor bei CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) tätig war. Das Besondere an dem Erstlingswerk soll sein, dass es die Genres Strategie und Action-Adventure miteinander kombiniert. Noch genauer gesagt will das Studio Survival, Städtebau und Rollenspiel miteinander vermischen.

Angesiedelt ist Gord in der slawischen Mythologie. In der düsteren Fantasy-Welt leitet ihr einen Stamm und müsst für dessen Sicherheit und Überleben sorgen. Indem ihr Quests abschließt steigert ihr nicht nur das Wohlbefinden eurer Bewohner, ihr formt auch die Persönlichkeiten der Charaktere – wie auch immer das genau aussehen soll. Die Nebenquests sind laut den Entwicklern prozedural generiert. Doch natürlich müsst ihr nicht nur in die Natur ziehen und euch den Kreaturen aus der zugrunde liegenden Folklore stellen, euer Dorf will auch gegen die Gefahren befestigt werden. Angefangen bei kleinen Zäunen und Palisaden sollt ihr im weiteren Spielverlauf richtige Burgmauern bauen können und euren kleinen Ort so zu einer wahren Festung machen.

Wie es sich für eine richtige Städtesimulation gehört, können natürlich auch Krankheiten ausbrechen, was sich wiederum auf die psychische Gesundheit eurer Bewohner auswirkt. Um euch besser zu wappnen, könnt ihr zu den Göttern beten und werdet mit etwas Glück sogar mit magischen Fähigkeiten gesegnet. Diese sind aber nicht nur zum Wohlergehen eurer Gemeinschaft nützlich, ihr könnt auch Kreaturen kontrollieren und Feinde abwehren.

Einen ersten Trailer zu Gord findet ihr unterhalb dieser Zeilen. Der Release des Spiels ist für 2022 geplant, aktuell lediglich für den PC. Auf Steam könnt ihr den Titel bereits auf eure Wunschliste setzen.