MS Flight Simulator: Kostenloses Update mit Frankreich und Benelux

Kürzlich hat Microsoft bekanntgegeben, dass das vierte, kostenlose World Update für den Microsoft Flight Simulator erhältlich ist. Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg bekommen damit verbesserte digitale Höhendaten und Luftbilder sowie hochauflösende 3D-Fotogrammetrie für Paris und Amsterdam. Dazu gesellen sich drei neue, von Hand modellierte Flughäfen (Megève, Nizza und Rotterdam), sowie visuelle und logistische Verbesserungen für 100 weitere Flughäfen in der gesamten Region.

Frische architektonische Elemente sollen vielen Orten noch mehr Authentizität verleihen. So gibt es mehr als 100 berühmte Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten, darunter Schlösser und Kathedralen, Denkmäler und Museen, Paläste, Brücken, Leuchttürme, Dämme, Windmühlen und Stadien, die allesamt individuell gestaltet wurden. Ergänzend führen euch zwei neue Aktivitäten zu einer Lande-Herausforderung in La Salette und auf einen Bush Trip in die Höhen der Pyrenäen und der Alpen.

World Update IV: Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg ist seit dem 13. April kostenlos für den Microsoft Flight Simulator erhältlich. Der Microsoft Flight Simulator ist Teil des Xbox Game Pass für PC, aber auch in Steam erhältlich. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den offiziellen Trailer anschauen.