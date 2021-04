PM: Aloy wird das neueste Mitglied der Gaming-Legenden-Reihe von Fortnite (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PlayStation-Fans!

Aloy – bekannt aus Horizon Zero Dawn und dem dieses Jahr erscheinenden Horizon Forbidden West – ist eine echte Überlebenskünstlerin und wird sich dem Gefecht in der aktuellen Urzeit-Saison von Fortnite anschließen.

Aloy stößt nun also als neuestes Mitglied zur Gaming-Legenden-Reihe dazu und diesen besonderen Anlass feiern wir mit einem neuen Turnier und zeitlich begrenztem Modus. Erfahrt in diesem Artikel, welche Aloy-Gegenstände im Item-Shop von Fortnite landen werden, und erhaltet außerdem Infos zum Aloy Cup und dem LTM „Ein tolles Team! Aloy & Lara”.

Aloy, die als Ausgestoßene, Sucherin und Kämpferin gilt, stürzt sich ins Gefecht und bringt dabei wohlbekannte Andenken aus ihrem Abenteuer in Horizon Zero Dawn mit. All diese Gegenstände sowie das Outfit „Aloy“ werdet ihr euch ab dem 15. April 2021 im Item-Shop kaufen können.

Auch wenn ihr Lohe nicht als Handwerksressource auf der Insel finden könnt, werdet ihr trotzdem die Möglichkeit haben, sie mit dem Rücken-Accessoire „Lohebehälter“ herumzuzeigen. Außerdem werdet ihr mit dem Hängegleiter „Grauhabicht“ in die Schlacht gleiten und mit der Spitzhacke „Aloys Speer“ die Objekte in der Umgebung zerlegen können. Zeigt eure Stimmung mit dem Fokuseffekt des Emotes „Herz in Sicht“ und schmückt eure Waffen und Fahrzeuge mit der Lackierung „Schildweberin“, die an die Schildweberin-Rüstung angelehnt ist.

Alle Gegenstände des „Horizon Zero Dawn“-Pakets werden auch einzeln verfügbar sein, jedoch könnt ihr mit dem Paket außerdem den Ladebildschirm „Aloy die Himmelsbeobachterin“ als Bonus erhalten. Zusätzlich schalten alle Spieler, die das Outfit „Aloy“ besitzen und Fortnite auf PlayStation5 zocken, den Stil „Eisjägerin Aloy“ frei, der auf dem Banuk Ice Hunter Outfit aus Horizon Zero Dawn basiert.

Passend zur aktuellen Saison „Urzeit“ gibt es nun mehr Bögen auf der Insel als je zuvor. Der Bogen ist in Horizon natürlich auch eine von Aloys Hauptwaffen. Demonstriert damit eure Präzision im bevorstehenden Aloy Cup, der ausschließlich auf PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar sein wird. Dieses Duo-Turnier findet am 14. April statt, und die besten Teams aus jeder Region schalten das „Horizon Zero Dawn“-Paket frei, noch bevor es im Item-Shop landen wird!

Im Aloy Cup werdet ihr und euer Duo-Partner darum kämpfen müssen, bis zuletzt zu überleben, doch ein Aspekt ist hier besonders: Ihr erhaltet Bonuspunkte für Eliminierungen mit dem Bogen. Alle Spieler können im dreistündigen Zeitfenster ihrer Region an 10 Matches teilnehmen. Die genauen Zeiten für alle Regionen könnt ihr im Wettkampf-Tab des Spiels erfahren. Die kompletten Regeln findet ihr auf der Fortnite-Webseite.

Zu Beginn der aktuellen Fortnite-Saison gehörte die Gaming-Kultfigur Lara Croft zu den verschiedenen Überlebenkünstlern, die sich zuerst in die urzeitlichen Gefechte gestürzt haben. Aloy und Lara, die nun beide Teil der Gaming-Legenden-Reihe sind, werden ab dem 16. April an einem Strang ziehen können– und zwar in diesem neuen zeitlich begrenzten Modus: Ein tolles Team! Aloy & Lara.

Die Spielercharaktere nehmen in diesem Duo-Modus automatisch das Aussehen von Aloy oder Lara an, wobei euer Teampartner das jeweils andere Erscheinungsbild annimmt. Wenn ihr als Aloy spielt, könnt ihr ausschließlich den Bogen nutzen, und als Lara nur die Zwillingspistolen. Haltet Ausschau nach Wildtieren und beweist euer handwerkliches Geschick, um eure Waffen aufzurüsten!

„Ein tolles Team! Aloy & Lara“ wird vom 16. April, 15:00 Uhr MESZ bis zum 18. April, 15:00 Uhr MESZ verfügbar sein.

Wir freuen uns darauf, eure Inselabenteuer mit Aloy in der aktuellen Saison und in zukünftigen Saisons mitzuerleben. So wie auch bei Kratos sind wir wirklich begeistert, dass sich solch eine beliebte Gaming-Legende den Fortnite-Charakteren anschließt.