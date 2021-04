Fortnite: Aloy aus Horizon - Zero Dawn in Kürze als Skin

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS Android

Immer wieder werden bekannte Figuren aus anderen Videospielen in den Battle-Royale-Dauerbrenner Fortnite eingepflegt. Beispielsweise hattet ihr die Möglichkeit, Kratos (God of War), den Master Chief (Halo), Lara Croft (Tomb Raider) oder Chun-Li (Street Fighter) als Skin zu erwerben. Im Playstation Blog wurde nun der nächste Neuzugang der Gaming-Legenden-Reihe verkündet: Aloy aus Horizon - Zero Dawn. Bereits ab dem 15. April 2021 werdet ihr die Kämpferin im Ingame-Shop erwerben können.

Abgesehen von dem Charaktermodell gibt es noch passende Accessoires. So könnt ihr euch einen Lohe-Behälter auf den Rücken schnallen, den Grauhabicht als Hängegleiter nutzen, und Aloys Speer als Spitzhacke nutzen. Zudem gibt es je ein passendes Emote und eine Lackierung. Wenn ihr Fortnite auf der PS5 spielt, erhaltet ihr zusätzlich, wenn ihr das Outfit erwerbt, den Stil "Eisjägerin Aloy", der an das Banuk-Ice-Hunter-Outfit aus Horizon angelehnt ist.

Vom 16. bis zum 18. April 2021 gibt es zudem mit "Ein tolles Team! Aloy & Lara" einen besonderen Duo-Spielmodus. Ein Spieler übernimmt die Rolle von Aloy, einer von Lara. Ersterer kann nur den Bogen nutzen, letzterer nur die Doppelpistolen. Um eure Waffen aufzurüsten, müsst ihr Wildtiere jagen.