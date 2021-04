Mythic Quest: Staffel 2 der Comedy-Serie startet im Mai bei Apple TV+

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die teilweise von Ubisoft produzierte Serie Mythic Quest wird im Mai in die zweite Staffel starten. Konkret könnt ihr als Abonnenten von Apple TV+ ab dem 7. Mai 2021 neue Episoden der Sitcom mit Rob McElhenny (It's always sunny in Philadelphia) in der Hauptrolle auf dem Streamingdienst sehen. Weitere Darsteller sind beispielsweise Danny Pudi (Community) und F. Murray Abraham (Grand Budapest Hotel, Scarface)

Mythic Quest begleitet ein Entwicklerstudio, das sich ein ganz bescheidenes Ziel gesetzt hat: Es will das größte Multiplayerspiel aller Zeiten entwerfen. In Staffel 2 muss sich das Team nun der Herausforderung stellen, eine Erweiterung zu kreieren, doch natürlich scheiden sich die Geister daran, wie diese nun genau aussehen soll. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch im unten eingebundenen Trailer verschaffen. Beispielsweise ist dort der Rapper Snoop Dogg in einer Gastrolle zu sehen.