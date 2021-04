Apple vs Epic: Games Store kostet Epic hunderte Millionen US-Dollar

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen des anhaltenden Rechtsstreits von Epic und Apple um eine Bezahlmethode des Entwicklers in Fortnite, die Apples Anteil als Plattformbetreiber umgeht, sind Geschäftszahlen zum Epic Games Store in Gerichtsdokumenten öffentlich geworden.

Seit dem Start des Epic Games Stores ist der durch regelmäßig verschenkte Spiele und Deals für zeitexklusive Veröffentlichungen aufgefallen. Eines der jüngsten Beispiele ist Hitman 3 (im Test, Note 8.5), das aktuell für PC nur im Epic Games Store und nicht auf Steam erhältlich ist. Den Entwicklern zahlt Epic bei diesen Deals zusätzlich eine Art Vorschuss auf die Verkäufe, unabhängig davon, wie stark der Titel sich tatsächlich nach Veröffentlichung im Store schlägt. Zuätzlich soll der Epic Store dadurch an Attraktivität für Entwickler gewinnen, dass Epic eine Marge von 12 Prozent als Plattformbetreiber verlangt – während bei Steam von jedem Kauf 30 Prozent an Valve gehen (die 30-Prozent-Marge ist laut Reports der Industrie-Standard, diesen Anteil sollen beispielsweise auch Microsoft und Sony erheben).

Die von Apple angeführten Zahlen in den Gerichtsdokumenten fokussieren sich darauf, wie hoch die Kosten für die Maßnahmen seien, mit denen Epic die Marktanteile des eigenen Stores ausbauen will. So seien im Jahr 2020 allein 444 Millionen US-Dollar für die Verkaufs-Vorschüsse ausgegeben worden, dagegen würden die Umsätze für Third-Party-Spiele auf PC nur bei 265 Millionen US-Dollar liegen. Anscheinend würden also viele Titel momentan noch nicht die Größenordnung an Verkaufszahlen im Epic Games Store erreichen, die nötig wären, um die im Voraus an die Entwickler gezahlten Summen wieder einzuspielen.

Auch im Jahr 2021 rechne Epic damit, dass zur Befeuerung des Wachstums des Stores 139 Millionen US-Dollar Verlust anfallen. Wie Apple weiter ausführt, würde der Epic Game Store frühestens 2027 schwarze Zahlen schreiben und müsse bis dahin durch Epics gewinnträchtige Geschäftszweige finanziert werden. Epic widerspricht dieser Darstellung und projeziert, der eigene Store werde bis 2023 Gewinne abwerfen.

Warum führen die Apple vertretenden Juristen diese Zahlen an? Es geht darum, dass Epic für die Finanzierung des Stores auch wesentlich auf die Gewinne aus Fortnite angewiesen sei. Das soll den Vorwurf untermauern, Epic betreibe den Prozess nur, um etwas gegen sinkende Spieler- und Umsatzzahlen bei Fortnite zu unternehmen. Weiter heißt es, Epic plane Fortnite an andere Entwickler abzugeben, die neue Inhalte für den Titel schaffen würden, um selbst nur als Mittelsmann zu agieren. Das sei der eigentliche Grund, warum Epic gegen die Abgaben an Plattformbetreiber wie Apple klage.