Das Mega-Drive-Pixelbuch: Nostalgie auf 340 Seiten von Robert Bannert

Wenn ihr wohlige Erinnerungen an das Sega Mega Drive habt und mal wieder so richtig schön in der Vergangenheit schwelgen wollt, haben die Autoren Robert Bannert und Thomas Nickel die richtige Therapie für euch. Nachdem sie 2019 Das inoffizielle SNES-Pixelbuch veröffentlicht haben, arbeiten sie aktuell an dem Pendant für die 1990 veröffentlichte Sega-Konsole. Das inoffizielle Mega-Drive-Pixelbuch könnt ihr ab sofort im Elektrospieler-Shop vorbestellen, die Veröffentlichung ist zwischen August und Oktober 2021 geplant.

Neben den beiden Hauptautoren finden sich zahlreiche Beiträge weiterer Schreiber. Beispielsweise haben John Linnemann und Audi Sorlie von Digital Foundry Texte beigesteuert, ebenso wie Naoki Horii, seines Zeichens CEO der Portierungs-Experten M2.

Das inoffizielle Mega-Drive-Pixelbuch wird 340 Seiten umfassen, auf denen Screenshots, Maps, Charaktersprites, Artworks und noch vieles mehr zu Spielen aus der Mega-Drive-Ära abgedruckt sind. Beispielsweise werden Titel wie Sonic The Hedgehog, Story of Thor, Monster World 4, Wonder Boy in Monsterworld, Landstalker, Soleil, Comix Zone, Streets of Rage und Mega Man abgebildet sein.