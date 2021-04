PM: Temtem heißt euch auf Cipanku willkommen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

liebe Bändiger, und willkommen zurück im Archipel! Das Warten hat ein Ende: Die mit Spannung erwartete Insel Cipanku öffnet morgen ihre Tore für alle Bändiger, die sie entdecken möchten.

Falls ihr es verpasst habt: Temtem ist ein farbenfrohes Kreaturen-Sammel-MMO, in dem die Spieler das fliegende Archipel an der Seite ihres Temtem-Teams erforschen! Ab morgen könnt ihr dort eine Insel mehr entdecken. Oh! Außerdem gibt es dann Aktivitätskarten für alle Quests im Spiel. Wir können es gar nicht erwarten, eure Meinung darüber zu hören!

Auf Cipanku dreht sich alles um elektrische und digitale Elemente – hier verschmelzen Tradition und Moderne! Cipanku ist die erste Insel, auf der es Digital-Temtem gibt, ein seltener Temtem-Typ, den Menschen in den Nanto-Laboren erschufen. Digital-Tem haben ganz neue Eigenschaften und Techniken. Sie sind der erste Typ, der schwach gegen sich selbst ist! Digital-Tem sind stark gegen die Arten Mental, Nahkampf und Digital und schwach gegen Wasser, Elektro und Digital. Sie sind außerdem resistent gegen Gift.

Erwähnenswerte Digital-Temtem, die du vielleicht schon in deiner Tempedia hast, sind Oree, Zoabian und die Digital-Variante von Koish. Außerdem haben wir ein neues Digital-Tem namens Molgu geleakt sowie ein paar Elektro-Temtem wie Raignet und die Sparzy-Reihe!

Mit Cipanku kommt außerdem eines der wichtigsten neuen Elemente in der Geschichte des Spiels. Mythische Temtem! Und die Verstecke, in denen ihr an sie rankommt!

Verstecke sind eine Gruppenaktivität für 3 bis 5 Spieler (5 werden ausdrücklich empfohlen), in der die Gruppe sich ihren eigenen Weg sucht, damit sie am Ende eine Chance hat, das mythische Temtem zu fangen. In Verstecken erhält zwar jeder Spieler einen anderen, zufällig generierten Weg, aber alle Ressourcen gehören der gesamten Gruppe, und die Verwaltung dieser Ressourcen ist der Schlüssel zum Erfolg auf der Suche nach dem mythischen Temtem. Euer Können als Bändiger ist gefragt, denn anstatt das Versteck mit eurem üblichen Team zu durchqueren, müsst ihr Team und Inventar erst im Versteck zusammenstellen und dabei strategische Entscheidungen treffen.

Dank der technologischen Fortschritte Cipankus könnt ihr eines der bisher am meisten gewünschten Elemente freischalten: Teleportation! Sobald eine Nebenquest in der Stadt Neoedo abgeschlossen wurde, wird ein schickes Teleportationssystem freigeschaltet, das es Spielern erlaubt, gegen eine Gebühr sofort an einen der zahlreichen Hotspots des Archipels zu reisen! Der Teleport zu einem Narwal-Luftschiffhafen ist jedoch kostenlos!

Für dieses Update sollte das Team auf mindestens Stufe 50 gebracht werden, aber wie immer gilt: Je höher, desto besser! Im Team selbst sind Mudrid und Grumper wertvolle Verbündete und Nessla mit Elektrosynthese sollte ebenfalls einiges bewirken können! Ihr findet sie in Tucma, Kisiwa und Deniz. Bei Verstecken solltet ihr beachten, dass ihr sie so oft wiederholen könnt, wie es sein muss, aber sie sind eine echt harte Nuss! Spart nach Kräften die wichtigen Ressourcen, damit ihr den mythischen Kampf freischalten könnt, sonst war alles umsonst.

Wir hoffen, dass ihr mit Cipanku und dem ersten Update von Temtem für PlayStation 5 eine Menge Spaß haben werdet. Temtem los!