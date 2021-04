Outriders: Bug kann komplette Ausrüstung löschen

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Ein Bug im frisch erschienenen Loot-Shooter Outriders (im Test) kann dazu führen, dass euer Inventar gelöscht wird. Entwickler People Can Fly arbeitet aktuell an einem Patch. Ein am Wochenende erschienenes Update sollte sich bereits dem Problem des nicht funktionierenden Crossplays zwischen PC und Konsolen angenommen haben.

Der Inventar-Verlust scheint häufig dann aufzutreten, wenn ein frisch einer Sitzung beigetretener Spieler direkt wieder rausgeschmissen wird oder wenn beim Spielbeitritt ein Verbindungsfehler geschieht. Als Hilfsmaßnahme empfiehlt das polnische Studio, sofort das Beenden des Spiels zu erzwingen, wenn der Fehler auftritt.

People Can Fly plant zusätzlich zum Patch in den kommenden Wochen die verlorenen Gegenstände von Betroffenen wiederherzustellen – das wird allerdings nur legendäre und epische Gegenstände umfassen. Auch könne es vorkommen, dass die wiederhergestellten Gegenstände nicht exakt dieselben Statuswerte haben.