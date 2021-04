Enlisted: Open Beta zum WW2-Shooter auf PC, PS5 und Xbox Series

PC XOne Xbox X

Seit geraumer Zeit arbeitet Entwickler Darkflow Software an Enlisted, einem Multiplayer-Shooter, der sich den Zweiten Weltkrieg als Setting nimmt. Seit dem 8. April 2021 befindet sich der Titel nun in einer Open Beta auf allen Plattformen, auch Crossplay ist bereits aktiviert. Dabei könnt ihr euch entscheiden, ob ihr nur mit Spielern auf anderen Konsolen, dem PC oder nur auf eurer Plattform in die Schlacht ziehen wollt. Wenn ihr Enlisted auf dem PC antesten wollt, dann geht das nur über die hauseigene Seite, zudem braucht ihr einen Gaijin-Account. Ein Release auf Steam oder im Epic Games Store ist nicht geplant.

In der aktuellen Fassung der Open Beta sind die Kampagnen "Schlacht um Moskau" und "Invasion in der Normandie". Neue Szenarios wollen die Entwickler via Patch nachliefern. Wenn ihr euch jetzt dem Testerfeld anschließt müsst ihr euch außerdem keine Sorgen um euren Fortschritt machen: Laut Darkflow werden die Spielerdaten nicht mehr gelöscht, auch nicht zum finalen Release.

Auch Ingame-Käufe könnt ihr bei Veröffentlichung des fertigen Spiels mitnehmen. So gibt es aktuell vier kaufbare Squads, die euch durch besondere Soldaten und Waffen Vorteile im Spiel bringen sollen.