Resident Evil Village: Weltkarte teasert Gebiete des Dorfs

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

In einem kürzlich erschienenen Artikel zeigte IGN eine Weltkarte, die euch einen ersten Vorgeschmack darauf bietet, welche Gebiete das namensgebende Dorf in Resident Evil Village umfasst.

Wie auf der oben eingebundenen Karte zu sehen, werdet ihr vom Umland des Dorfes nicht nur das Schloss Dimitrescru zu Gesicht bekommen – wer die Maiden-Demo für PS5 gespielt hat, konnte schon selbst ein wenig die Hallen des gothischen Schlosses erkunden und der Widersacherin Lady Dimitrescu über den Weg laufen. Neben dem Familiensitz der Dimitrescus und dem Dorf sind auf der Karte unter anderem eine Fabrik, eine Festung und eine Ritualstätte zu sehen.

Resident Evil Village setzt die Geschichte um Ethan aus Resident Evil 7 - biohazard (im Test, Note 9.0) fort. So wie Resident Evil 7 mal subtiler, mal offensichtlicher auf frühere Serienteile verwies, so scheint Village einige Anspielungen an Resident Evil 4 zu enthalten, das ebenfalls in einem abgelegenen Dorf begann und Spieler unter anderem in ein Schloss führte. So ist auf der Karte auch ein Stausee abgebildet, in den eine monströse Kreatur eingezeichnet ist – das erinnert an den Kampf gegen das Seemonster Del Lago in Resident Evil 4.

Neues Gameplay und mehr zu Resident Evil Village zeigt Capcom im Resident Evil Showcase am 18. April 2020. Vermutlich wird Capcom im Anschluss an den Stream eine Multiplattform-Demo zum Spiel freischalten, die bereits in Aussicht gestellt wurde.

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.