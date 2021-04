Humble VR Bundle mit Borderlands 2, Star Trek - Bridge Crew und mehr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Humble Bundle hat ein neues Spiele-Bundle geschnürt, das sich an Besitzer von VR-Headsets richtet. Im Paket mit den Namen Spring Into VR erhaltet ihr bis zu acht Virtual-Reality-Spiele, darunter bekannte Titel wie Borderlands 2 VR oder Job Simulator.

Ab einem Dollar erhaltet ihr einen Titel. Überbietet ihr mit eurer Zahlung den Durchschnitt werden daraus vier. Auf der höchsten Stufe kauft ihr alle acht Spiele. Zum Erscheinen der News ist aber die Durchschnittszahlung so hoch, dass die zweite Stufe nur wenige Cent günstiger als die dritte ist. Wie üblich beim Humble Bundle könnt ihr einstellen, wie viel eures gezalhten Beitrags an Humble, die Entwickler und ausgewälte wohltätige Organisationen geht. Alle Titel des Bundles im Überblick:

Für 1 Euro erhaltet ihr:

Detached

Überbietet ihr den Durchschnitt (aktuell 12,48 Euro) erhaltet ihr außerdem:

Star Trek - Bridge Crew

Surgeon Simulator - ER

Swords of Gurrah

Espire 1

Ab 12,59 Euro erhaltet ihr zusätzlich:

Job Simulator

Sairento VR

Borderlands 2 VR

Das Spring Into VR Bundle ist noch bis zum 21. April 2021 erhältlich. Parallel dazu läuft im Humble Store ein Sale mit VR-Spielen. So wird etwa The Walking Dead - Saints and Sinners (im Test, Note 8.0) für 25,49 Euro (25 Prozent Rabatt) angeboten oder Gorn für 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt).