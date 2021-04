Montagmorgen-Podcast #391

Teaser Wenn eure Stimmung am Montagmorgen nicht gerade super ist, haben wir die beste Medizin für euch: Das Gute-Laune-Duo Hagen und Dennis versüßt durch launige Erzählungen jeden Wochenstart!

Es soll ja Leute geben, die sich am Montagmorgen nicht sonderlich toll fühlen oder gar schlechte Laune haben. Auch in der Redaktion gibt es Grund zu weinen, wir haben aber die perfekte Gegenmaßnahme und zwar Hagen und Dennis im Doppelgespann, die eure Stimmung heben. Wie sie das anstellen? Durch eine bunte Mischung an Themen natürlich! Wie gehabt verraten sie euch, was ihr an Inhalten diese Woche auf GamersGlobal erwarten dürft. Doch da ist noch nicht Schluss mit der Stimmungstherapie, sie plaudern auch über gesehene Serien, gespielte Spiele und setzen sich mit euren Userfragen auseinander. So geht es um Steam-Reviews, Neuauflagen von alten spielen, Berufsverbrecher, die ein bürgerliches Leben wählen und die Jagd auf große Biester. Passend zum letzten Punkt haben wir auch einen Hidden Track in dieser Folge versteckt. Wo? Na, das müsst ihr schon selbst herausfinden.

Die Themen in der Übersicht: