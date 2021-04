Age of Empires 4: Minimale Erkenntnisse aus dem "Gameplay"-Stream

Kurze "Gameplay"-Szenen aus der Retorte

PC

Teaser Der mit Spannung erwartete Fan-Reveal-Online-Event zu Relics Age of Empires 4 war rein formal keine Mogelpackung ein Moderator führte "live" durch die Sendung und es gab "Gameplay" zu sehen. Aber...

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am heutigen Samstag ab 18:00 zeigte Microsoft in einem Livestream endlich Spielszenen (zumindest war das vorab versprochen worden) aus dem seit längerem angekündigten, bislang aber nur per Trailer vorgestellten Age of Empires 4. Verantworlich ist bekanntlich Relic in Vancouver, einem der letzten großen RTS-Experten.

Und es gab wirklich etwas Neues zu sehen von Age of Empires 4 (und ist es natürlich nach wie vor, das komplette Video ist unten eingeklebt – geht am besten gleich zur Minute 20, da startet ungefähr das Ingame-Material). Bei der Chinesischen Zivilisation war das Kampfgetümmel mit Schwarzpulver-Schützen, Raketenwerfern, aber auch Lanzen-Kavallerie und -Infanterie.

Eine neue Zivilisation wurde vorgestellt, das Delhi-Sultanat mit Elefanten (wer hätte es gedacht!). Von den geplanten vier historischen Kampagnen wurde eine gezeigt: Norman Conquest. Im Jahr 1066 herrscht König Harold mit seinen Angelsachen über England, aber Herzog William aus der Normandie will mit seinen Normannen die Krone. Es wurde kurz die Schlacht von Hastings gezeigt, die wohl eines der ersten Szenarios der Kampagne ist. Doch damit ist es dann noch nicht vorbei: Als William der Conqueror wird man gegen den rebellischen Norden vorgehen müssen, der die Stadt York kontrolliert. Dann heißt es noch: „Und seine Nachfolger werden über sein Erbe für Jahrhunderte kämpfen“, die Normannen-Kampagne geht also noch weiter und wird auch Frankreich einbeziehen, was stark danach klingt, als würde auch der 100jährige Krieg thematisiert werden (1337-1453)

Zwischendrin gab es viel Blabla-Soundbites von Entwicklern zu hören, die Pandemie-bedingt leeren Räume von Relic zu bewundern sowie einige Kostproben aus den Filmaufnahmen. Denn die Cutscenes werden aufwändig mit Motion Capturing und wohl im Stil „Moderne Doku trifft Historie“ präsentiert, was immer das genau heißt.

Als es nach 20 Minuten endlich zum „echten Gameplay“ kommt (für nicht mal zehn Minuten), sehen wir typische, natürlich grafisch aufgemotzte AoE-Startszenen: das Sammeln von Beeren, das Bauen einer Holzpalisade, der Kampf einiger Pikeniere gegen einen feindlichen Aufklärer, der die Arbeiter einer Goldmine angreift, sich verteidigende Bogenschützen am noch nicht fertiggestellten Tor einer Siedlung – Szenen, die so tatsächlich in fast jeder AoE-Partie vorkommen.

Dann sprang das (selbstverständlich nicht live gespielte, sondern vorgefertigte) Spielszenen-Material ins Feudal-Zeitalter zu diversen kurzen Scharmützeln zwischen Mongolen und Chinesen (sicherlich eine der vier Kampagnen des Spiels). Ein Hinterhalt wurde gezeigt, aber Erkenntnisse konnte ich daraus nicht ableiten.

Das Burgen-Zeitalter wurde anhand der neuen Zivilisation des Dheli-Sultanats gezeigt. Elefanten sind offenbar dazu in der Lage, mit ihren gepanzerten Köpfen Stadtmauern einzureißen und Gebäude zu plätten. Hoffentlich liest keine Tierschutzorganisation mit. Icons zeigen zusätzlich zur Animation an, wenn etwa ein Turm brennt, was sicher in der Schlachthektik praktisch ist. Das war übrigens eines der ganz wenigen spielerischen Details, die ich erkennen konnte.

Die Ultrakurzvorstellung des Imperialen Zeitalters sprang wieder zu den Mongolen gegen die Chinesen. Aber da sämtliche Szenen extrem kurz und choreographiert waren, finde ich es sehr gewagt, im Vorfeld und während des „Live-Events“ ständig von echtem Gameplay-Footage zu reden. Naja. Da man aber nur ab und zu ein rudimentäres Interface sah und niemals den Mauszeiger oder Auswahlrechtecke, (einmal war ein riesiger blauer runder Marker zu sehen, offenbar zur Auswahl eines Flächenangriffs oder -effekts) ist der Erkenntnisgewinn für mich als AoE4-Fan wirklich nahe an „nicht vorhanden“ gewesen. Ganz am Ende sah man noch eine asiatische Invasionsflotte auf eine europäische Küstenfestung zu segeln. Gar nicht so undenkbar, denn für eine Zeit waren nicht etwa Engländer oder Spanier die Herren der Meere, sondern, von den chinesischen Küsten bis zu den afrikanischen, die Chinesen.

Naja, mal sehen, was die Einzel-Frame-Interpretierer so an gewaltigen Details herausfinden werden, ich kann euch nur sagen: Ja, sieht alles super aus und trotz schönerer Grafik wirklich noch nach Age of Empires. Aber das war es auch schon.

Es gab auch noch News zu den Definitive Definitions von Age of Empires: AoE2 Definitive Edition bekommt bald das Addon Dawn of the Dukes, das sich um Fürstentümer in Osteuropa dreht. Außerdem sollen per Update historische Koop-Schlachten eingebaut werden. Und für AoE 3 DE gibt es bald die Vereinigten Staaten als Zivilisation (anfänglich kostenlos, wenn man eine „50-Staaten-Challenge“ besteht). Später im Jahr 2021 sollen dann auch noch afrikanische Zivilisationen enthüllt werden, die dann den Kern des nächsten Updates ausmachen werden.