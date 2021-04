Across the Obelisk: Taktik-RPG-Roguelite mit Koop-Modus im Early Access

PC MacOS

Mit ihrem neuen Titel, Across the Obelisk, ist das Entwicklerstudio Dreamsite Games am vergangenen Donnerstag auf Steam (PC und MacOS) in den Early Access gestartet. Das im Comic-Stil visualisierte Spiel ist ein storygetriebenes RPG-Deckbuilder-Roguelite, dass im Fantasy-Land von Senenthia spielt. Während eures prozedural erstellten Abenteuers, das durch umfangreiches Deckbuildung, Crafting und Party-Management an Komplexität und spielerische Tiefe gewinnen soll, erwarten euch zahlreiche rundenbasierte Kämpfe. Besondere Ereignisse sollen euch schwierige Entscheidungen abverlangen, die mitunter auch den Storyfortschritt beeinflussen können.

Die aktuelle Early-Access-Version ist nach den Angaben der Entwickler zufolge bereits weit fortgeschritten und enthält schon drei von insgesamt vier geplanten Akten beziehungsweise Biome und mehrere Schwierigkeitsgrade. Ihr könnt dabei auf eine Auswahl von zehn unterschiedliche Helden-Charakteren zurückgreifen (die jeweils über ein eigenes, ausbaubares Skill- und Karten-Set verfügen), um eure Abenteurer-Gruppe zu formen. Wenn ihr auf der Regionskarte auf diverse Monster trefft, stellt ihr euch ihnen in rundengeführten Kämpfen, in denen ihr mittels eurer spezifischen Karten-Decks und Skills für jedes der vier teilnehmenden Party-Mitglieder die taktische Vorgehensweise bestimmt. Knackige Boss-Gegner sollen euch zusätzlich herausfordern.

Eine Besonderheit ist, dass ihr bei Across the Obelisk nicht nur alleine spielen könnt, sondern wahlweise mit bis zu drei Mitspielern gemeinsam im Koop-Modus die Kämpfe bestreiten und Entscheidungen treffen könnt. Wie das Beschriebene in bewegten Bildern aussieht, könnt ihr euch in dem unter den Newszeilen eingebetteten Trailer anschauen, weitere grafische Impressionen entnehmt ihr unserer Screenshot-Galerie zum Titel.

Die fertige Version von Across the Obelisk soll nach dem Abschluss der Early-Access-Phase, die laut Dreamsite Games bereits diesen Sommer beendet werden könnte, unter anderem den finalen vierten Akt enthalten. Sechs weitere freischaltbare Mitstreiter, neue Karten, Ausrüstungs-Gegenstände sowie ein zusätzlicher Spiel-Modus werden ebenso Einzug in den Titel halten. Across the Obelisk ist für PC und MacOS ab sofort auf Steam rabattiert zum Preis von 12,74 Euro erhältlich, ab dem 16. April wird das Spiel regulär 14,99 Euro kosten.