Teaser Die Arbeitswoche nähert sich ihrem Ende und beim Diskutieren über Digitalmessen, Planetenerkundung und Fernweh merken Jörg und Hagen, dass es richtig gut tut, mal im Gespräch alles raus zu lassen.

In diesem Wochenschluss-Podcast wird fast alles irgendwie angeschnitten: Geheimagenten, Weltreisen, Weltraumreisen, unglaubwürdige Leichen, Schnaps und Drogen. Im Kern besprechen Jörg und Hagen wie immer die Themen der Woche, doch vielleicht ein bisschen inspiriert von der spielgewordenen Paartherapie It Takes Two, entdecken sie immer wieder den therapeutischen Wert davon, ihre Gedanken und die Worte einfach fließen zu lassen. Alle Themen im Überblick: