PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 12. bis 16. April (Microsoft Xbox Wire)

Knight Squad 2

Xbox One X Enhanced – Knight Squad 2 ist ein chaotischer Arcade-Multiplayer für bis zu acht Spieler*innen. Entscheide Dich für einen der exzentrischen Ritter und stürze Dich mit verrückten Waffen in abgedrehte Schlachten um Ruhm und Ehre. In einer Reihe abwechslungsreicher Spielmodi triumphierst Du über Deine Freund*innen – sowohl lokal als auch online.

Kingdom of Arcadia

Optimiert für Xbox Series X|S – Sam ist ein ganz normaler Junge, der wie sein Vater auf Videospiele abfährt. Doch als Sam den alten Arcade-Automaten seines Vaters ausprobiert, wird er plötzlich in ihn hineingezogen und ist nun der Held seines eigenen Pixelabenteuers. Hilf Sam, den Fluch aufzuheben, der auf Arcadia lastet, und bring ihn zurück nach Hause, bevor es zu spät ist!

The Friends of Ringo Ishikawa

Du begleitest Ringo Ishikawa in seinem letzten Herbst vor dem Schulabschluss – doch Ringo ist nicht nur Schüler sondern auch Anführer einer erbarmungslosen Straßengang. Während Du jeden Tag nach Deinen Wünschen gestaltest, entfaltet sich eine Geschichte voller Yakuza-Ästhetik rund um Gangs, Freundschaften und vor allem über das Erwachsenwerden.

HitchHiker

Hitchhiker ist ein rätselhafter Roadtrip auf verlassenen Highways, in dessen Verlauf Du Dich dem Mysterium Deiner eigenen Vorgeschichte stellst. Als Anhalter*in ohne Erinnerung oder Ziel fährst Du mit einer Reihe von Leuten durch eine seltsame und schöne Landschaft, während Du dem geheimnisvollen Verschwinden einer Dir nahestehenden Person auf die Spur kommst.

Rain on Your Parade

Du reist als schelmische Wolke um die Welt und sorgst für jede Menge Chaos! Dein Regen verdirbt Hochzeiten, löscht Feuer oder setzt einen Supermarkt unter Wasser – jedes der abwechslungsreichen Level hat ein anderes, skurriles Ziel! Auf Deinem Weg schaltest Du immer wieder neue Methoden frei, die für ein schadenfrohes Grinsen sorgen. In über 50 Levels entdeckst Du, wie viel Spaß Regenwetter machen kann – wenn man eine Wolke ist.

Savage Halloween

um immer weiter zu feiern, sind die Monster in der Menschenwelt gefangen. Begib Dich auf eine gruselig groovige Mission und bring die gespenstischen Partygäste zurück nach Hause!

Sure Footing

In Sure Footing begeben sich vier Freund*innen auf eine gefährliche Reise, um ihre digitale Heimat zu retten. Denn der diabolische Ramrafstar und sein treuer Handlanger Deletion Dave versuchen alle Partitionen von Computra zu löschen. Schlüpfe in die Rolle einer der vier Spielfiguren und besiege Dave in Eurem Wettrennen, um die Welt von Computra.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

Twin Lakes ist eine von paranormalen Unglück verfolgte Stadt. Wann immer den Bewohnern ein Schauer über den Rücken läuft oder mysteriöse Geräusche den Nachtschlaf verhindern, rufen sie den Darkside Detective McQueen. Als Detektiv, der sich auf paranormale und paradoxe Ereignisse spezialisiert hat, rätselst Du Dich durch sechs spannende Fälle in skurrilen Pixel-Settings wie einem Altersheim oder einem Jahrmarkt. Also entlause Deine Wohnung mit Salbei und schnapp Dir Dein Ouija-Brett, es ist Zeit für die Rückkehr nach Twin Lakes – Platz 34 der heimgesuchtesten Städte Amerikas!

Heal: Console Edition

Optimiert für Xbox Series X|S – Heal ist ein experimentelles Abenteuerspiel vom Schöpfer der Distraint-Reihe, das sich mit Altern und Demenz beschäftigt. Du erwachst aus einem traumlosen Schlaf und erkundest die mysteriösen Geheimnisse Deiner Umgebung, indem Du knifflige Puzzles löst. Die obskure, rätselhafte Atmosphäre gibt ihre Geheimnisse nur langsam Preis, doch mit jedem weiteren Schritt erfährst Du mehr über Dein eigenes Schicksal.

MLB The Show 21 Digital Deluxe Edition

Optimiert für Xbox Series X|S – Grund zur Freude für alle Baseball-Fans: MLB The Show 21 Digital Deluxe Edition ist ab dem 16. April erhältlich, so dass Du bereits vier Tage vor offiziellem Start den Nervenkitzel des Baseballs erlebst. MLB The Show 21 ist schließlich ab dem offiziellen Release am 20. April Teil des Xbox Game Pass und via Cloud (Beta), Xbox One und Xbox Series X|S spielbar. Hier erlebst Du hautnah die immersive Action und Faszination des Baseballs und führst Dein eigenes Team zu Ruhm und Ehre – ein Spaß auch für neue Fans des Kultsports!

Super Meat Boy Forever

Super Meat Boy ist zurück! Meat Boy und Bandage Girl genießen endlich ein glückliches Leben ohne Bedrohung durch Dr. Fetus und haben mit ihrem kleinen Baby Nugget sogar eine Familie gegründet. Doch eines Tages, während die Helden außer Haus sind, bricht ihr alter Erzfeind ein und entführt Nugget. Jetzt ist es Zeit für Rache! Dehne die Muskeln, schnapp Dir eine Waffe Deiner Wahl, rette Nugget und erteile Dr. Fetus eine längst überfällige Lektion!

Tribal Pass

In Tribal Pass gibt es kein Anhalten, bis die Sonne untergeht und der Lauf endet. Während Du Dich mit Deinen Stammesmitgliedern auf der Flucht befindest, sammelst Du Kräuter, sorgst für Essen und bewaffnest Deine Krieger. Jede Deiner Entscheidungen kann dazu führen, dass Du neue Anhänger findest oder sich Dein Stamm spaltet. Jeder neue, prozedural generierte Tag birgt neue Herausforderungen und ungeahnte Abenteuer.