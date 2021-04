GG-Blitzaktion: Gewinnt 4x Siege of Avalon Anthology [beendet]

Das volle RPG-Paket

PC

Teaser Zwanzig Jahre nach Release wurde das Episoden-Rollenspiel neu aufgelegt, inklusive zahlreicher Verbesserungen. Hier habt ihr die Chance, eine von vier GOG-Versionen zu gewinnen.

Update vom 12. April 2021:Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen habenund, eure Keys findet ihr im PN-Postfach!Ursprüngliche Blitzaktion vom 9. April 2021:Spiele in Episodenform gehören heute fest zur Spielelandschaft, sind aber oftmals mit dem Genre der Story-Adventures verknüpft. Doch bereits vor zwanzig Jahren wagte Entwickler Digital Tome den Versuch, sein Rollenspielhäppchenweise zu veröffentlichen. Allerdings war dieser Vorstoß nicht von Erfolg gekrönt, auch weil zu viele Bugs und Fehler den Spielern das Erlebnis verleideten. Und doch konnte der Titel eine treue Fangemeinde gewinnen, die das Gruppen-RPG kontinuierlich mit eigenen Verbesserungen und Patches aufgewertet hat. Nun wurde das Spiel alsneu veröffentlicht, inklusive vieler Patches und Verbesserungen, und in dieser Blitzaktion habt ihr die Chance auf eine von vier GOG.com-Versionen (GG-Partnerlink) . Lauffähig ist die Neuauflage auf allen modernen System ab Windows 7, inklusive Widescreen-Support ab Werk und vielen weiteren Verbesserungen.Euer Interesse an klassischer Rollenspielkost ist geweckt und ihr wollt wissen, was ihr für eine Chance auf den Gewinn tun müsst? Ganz einfach, teilt uns einfach bis zum Ende der Blitzaktion am Sonntag, den 11. April 2021 um 23:59 Uhr in den Kommentaren mit, dass ihr gerne gewinnen wollen würdet. Die Keys werden wir zeitnah am darauffolgenden Montag verschicken.Um im Lostopf zu landen, aus dem heraus wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, müsst ihr den Kommentar zwingend als registrierte User verfassen. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion erfolgt zeitnah nach ihrem Ende, die Keys versenden wir danach schnell und unbürokratisch über eine GamersGlobal-PN.Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!