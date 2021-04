PM: DC Universe Online präsentiert World of Flashpoint (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die nächste Episode in DC Universe Online ist World of Flashpoint, das am 15. April 2021 erscheint. Erkundet verschiedene Events, die sich alle um eine der wichtigsten geschichten im DC-Universum drehen: Flashpoint. Und natürlich seine verzwirbelten Versionen eurer Lieblingscharaktere. Es liegt an euch und euren Companions die Zeitlinie wieder zu richten!

In dieser Erweiterung kämpfen Flashpoint Batman (Thomas Wayne, der Vater von Bruce Wayne), Emperor Aquaman, Flashpoint Wonder Woman und noch mehr Helden in einer gefallenen Welt. Atlantis und Themyscira stehen im Krieg. Ein gewalttätiger Batman entdeckt seine dunkle Seite, will Rache für seine Familie und beschützt gleichzeitig ein Flashpoint-Gotham City, das noch gefährlicher ist als sowieso schon.

Zusätzlich zu den neuen Charakteren werdet ihr auch bösartige Ausrüstung, die auf Heat Wave (einem Boss, gegen den ihr in der Episode kämpfen werdet), und Doomsday (der euch in der offenen Welt begegnet), basiert.

Heat Wave

Doomsday

World of Flashpoint ist von den Geschehnissen der DC Flashpoint-Geschichte inspiriert. Diese Episode repräsentiert trotzdem nur ein kleines Stück der großen Story. Euer Superheld oder Superschurke wird mit der neuen Zeitlinie konfrontiert und Zeuge einiger wichtiger Momente, während ihr versucht, alles in Ordnung zu bringen.

Ihr wollt noch mehr wissen?? Unsere Inspirationen kommen aus diesen DC Comics. Wir empfehlen sie euch alle, während ihr euch auf den Start am 15. April 2021 vorbereitet.

Ihr seid neu im Spiel? In DC Universe Online kreiert ihr euren ganz eigenen Superhelden (oder Schurken) im legendären DC-Universum. Kämpft neben zahlreichen ikonischen DC Charakteren wie Superman, Wonder Woman und Batman, sowie tausenden anderen Spielern. Werdet stärker, verbessert eure Fähigkeiten wie das Fliegen, erlernt starke Attacken und schwingt euch in die Kämpfe mit vielen verschiedenen Waffen, Gadgets und Artefakten.

Wie in den DC Vorlagen der Comicbücher sind eure Abenteuer riesig, vielfältig und sie werden immer größer. World of Flashpoint ist unsere 40. Episode und wir haben noch kein Ende in Sicht.

DC Universe™ Online Free To Play

kostenlos

Bereit zum Spielen? Im Gegensatz zu anderen Episoden ist World of Flashpoint dauerhaft kostenlos. Spielt mit all euren Freunden!

Es gibt außerdem Event-Level Versionen des Inhalts, an denen alle Spieler mit Level 15 oder höher teilnehmen können. Ihr müsst nicht im Endgame sein, ein Elitespieler oder Meister, um bei World of Flashpoint eine Rolle zu spielen. Wenn ihr Lust habt, fangt einfach an – die meisten Spieler schaffen Level 15 an einem Wochenende.

Ihr habt ja noch über eine Woche Zeit, bis World of Flashpoint am 15. April 2021 erscheint. Wir sehen uns dort!