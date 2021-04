PM: 3 Gründe, warum ihr euch die PlayStation Hits-Reihe unbedingt anschauen solltet (Sony Playstation Blog)

PS4

Ob ihr lieber eine schicke Verpackung im Regal stehen habt oder Spiele gerne digital kauft und auf eure PlayStation herunterladet: Der Preis für die besten Games der PS4-Generation bleibt immer bei 19,99 Euro. Mit der PlayStation Hits-Reihe habt ihr die Chance, große Titel zu einem günstigen Preis zu bekommen und eure Sammlung zu vervollständigen.

Sichert euch PlayStation Hits im Angebot!

Ihr seid euch noch nicht ganz sicher, ob ihr bei den PlayStation Hits auch wirklich fündig werdet? Dann lasst euch von diesen drei guten Gründen überzeugen:

God of War, Horizon Zero Dawn oder The Last of Us Remastered: Ihr habt die riesige Auswahl aus den besten Spielen

Bildgewaltiges Götterschlachten mit dem muskelbepackten Helden Kratos in God of War, Ellie und Joels unter die Haut gehende Reise in The Last of Us Remastered oder der Kampf der Heldin Aloy gegen Maschinenwesen in einer postapokalyptischen Zukunft: In der PlayStation Hits-Reihe findet ihr die besten Games für eure PS4.

Und das sind nur einige ausgewählte Highlights! Watch Dogs, Yakuza Zero, Street Fighter V, ProjectCARS oder vielleicht doch lieber ein Jump ’n’ Run mit dem putzigen Rayman: Ihr habt die freie Auswahl aus mehr als 30 spannenden Spielen. Und es werden in Zukunft noch mehr dazu kommen!

Ihr bekommt PlayStation-Blockbuster zu einem unschlagbar günstigen Preis

Ihr wolltet schon immer mal ein Game nachholen, dass ihr seinerzeit verpasst habt, weil im Geldbeutel gerade mal Ebbe herrschte? Schnappt euch die Titel aus der PlayStation Hits-Reihe, dann heißt es: All you can play für nur 19,99 Euro je Spiel. So günstig kommt ihr an die besten Spiele der PS4-Generation garantiert nicht mehr heran.

Action, Abenteuer, Horror oder Sport: in den PlayStation Hits findet ihr die besten Spiele aus ganz unterschiedlichen Genres. Da ist auf jeden Fall etwas für euch dabei

Wonach steht euch gerade der Sinn: Prügelspiele, Horror, Survival, Puzzle, Action oder Spaß für die ganze Familie? Die PlayStation Hits bieten eine Vielfalt an Top-Games aus allen nur erdenklichen Genres. Gänsehaut in Until Dawn, Resident Evil VII Biohazard oder The Evil Within, knallharte Herausforderungen an dein Können in Nioh oder Bloodborne, Asphalt-Action mit Need for Speed oder reine Fun-Games wie Little Big Planet 3 oder Ratchet & Clank: Ihr werdet garantiert genau das richtige Spiel finden.

„Hack’n’Slay-Kämpfe sahen noch nie so dynamisch, intensiv und wuchtig aus!“

„God of War ist Sonys Kronjuwel und Grafik-Showcase.“

„…sieht absolut fantastisch aus“

„Fette Inszenierung, coole Kämpfe, grummeliger Kratos.“

„Ebenso spektakuläres wie ungewöhnliches Science-Fiction Abenteuer“

„opulentes Action-Rollenspiel in einer faszinierenden Open-World-Umgebung“

„Horizon: Zero Dawn ist ein Action-Adventure-Meisterwerk“

„Ihr Kaufgrund für die PS4!“

Hier findet ihr eine Übersicht aller Spiele aus der PlayStation Hits-Reihe. Empfehlen können wir eigentlich alle Titel, aber wir haben da cein paar besondere Vorschläge für euch:

inFAMOUS Second Son™

Gran Turismo™ Sport

LittleBigPlanet™ 3

Ratchet & Clank™