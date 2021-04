Deathloop: Release auf September verschoben

PC PS5

Die Arkane Studios Lyon haben erneut den Release-Termin für den Ego-Shooter Deathloop verschoben. Das gab der Entwickler mit einer Videobotschaft von Game Director Dinga Bakaba und Art Director Sebastien Mitton auf Twitter bekannt. Die Zeitschleifen-Action wird nicht mehr im Mai 2021 erscheinen, sondern hat als neues Release-Datum den 14. September 2021.

Zur Verschiebung gibt das Studio an, dass man "die Ambitionen des Teams für Deathloop beibehalten und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit von jedem bei Arkane sicherstellen" will.

In Deathloop seid ihr in einer Zeitschleife auf einer Insel gefangen und müsst eine Reihe an Zielpersonen töten, um zu entkommen. Gleichzeitig macht eine Widersacherin Jagd auf euch, um die Täglich-grüßt-das-Murmeltier-Situation aufrecht zu erhalten. Diese Widersacherin kann optional von einem menschlichen Spieler gesteuert werden.