IO Interactive pausiert Hitman-Serie vorerst

Nach der Veröffentlichung von Hitman 3 (im Test) im Januar dieses Jahres möchte IO Interactive Agent 47 zunächst eine Pause verordnen. Im Gespräch mit IGN sagte der Geschäftsführer des Studios, Hakan Abrak, dass derzeit keine neuen Spiele der Reihe geplant seien, die existierenden aber weiter mit Content versorgt werden sollen. Er betonte, dass es sich lediglich um eine Pause für die Serie und nicht um eine Einstellung handle:

Ich möchte, dass alle wissen, dass dies nicht das Ende von Agent 47 ist. Wie bereits gesagt, ist er gleichbedeutend mit IO, es ist eine sehr beliebte Marke und natürlich wird Hitman weitergehen. Auch wenn sich Agent 47 eine kleine Auszeit gönnen mag, heißt das nicht, dass wir nicht an ein paar sehr coolen Sachen für World of Assassination arbeiten. Also, da kommt sicher noch mehr und ich freue mich darauf, irgendwann in der Zukunft darüber reden zu können.