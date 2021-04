Fishkeeper: Aquarium-Tamagotchi sucht Unterstützer bei Kickstarter

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Viele Jahre ist es her, dass Tamagotchis der Renner auf den Pausenhöfen dieser Welt waren. Doch nicht jeder mochte die quirligen Wesen und wenn ihr es etwas entspannter und realitätsnaher mögt, dann haben Blinkclick Games vielleicht genau das richtige für euch in petto: Fishkeeper. In dem Titel werdet ihr zum Aquariumshüter und müsst in einer realitätsnahen Simulation das Wohlergehen eurer schuppigen Freunde sicherstellen.

Aktuell läuft eine Kickstarter-Kampagne, um die Entwicklung des Spiels sicherzustellen. Benötigt werden 50.000 Euro, damit das Team um Piotr Soska seine Vision wahr werden lassen kann. Versprochen werden nicht nur Süß- und Salzwasser-Fische, auch Korallen, Schnecken und Shrimps könnt ihr in eurem virtuellen Wassertank aufziehen. Neben der Zucht könnt ihr auch seltene Arten bei Auktionen erwerben und natürlich euer Aquarium nach Herzenslust dekorieren. Auf Wunsch dürft ihr sogar mit einem Mini-U-Boot selbst abtauchen. Als Inspirationen geben die Entwickler Die Sims, Jurassic World Evolution und auch Subnautica an.

Geplant ist der Release aktuell nur für Windows, Mac und Linux. Konsolen-Versionen sind nicht ausgeschlossen, aktuell wird sich die Entwicklung aber auf die PC-Fassungen konzentrieren. Auf Steam könnt ihr Fishkeeper bereits eurer Wunschliste hinzufügen.