PM: Streets of Rage 4 erhält ‚Mr. X Nightmare‘-DLC mit drei neuen spielbaren Charakteren, zusätzlichen Spielmodi, Anpassungen und mehr – Knallharter Gameplay-Trailer präsentiert neue Inhalte und das komplette Moveset von Powerhouse Estel (Cosmocover)

Streets of Rage 4 erhält ‚Mr. X Nightmare‘-DLC mit drei neuen spielbaren Charakteren, zusätzlichen Spielmodi, Anpassungen und mehr – Knallharter Gameplay-Trailer präsentiert neue Inhalte und das komplette Moveset von Powerhouse Estel.

– Neue Charaktere und Features für den Smash-Hit der ikonischen Beat ‚em Up-Serie – Streets of Rage 4 überschreitet die Marke von 2,5 Millionen heruntergeladenen Exemplaren –

PARIS – 8. April 2021 – Publisher und Co-Entwickler Dotemu und die Co-Entwickler Lizardcube und Guard Crush Games kündigten heute an, dass ihr Smash-Hit Streets of Rage 4 um einen kostenpflichtigen DLC erweitert wird: Mr. X Nightmare. Der DLC fügt dem Spiel auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch drei neue spielbare Charaktere und einen speziellen Survival-Spielmodus hinzu und erscheint im Laufe des Jahres. Parallel zum DLC gibt es auf allen Plattformen ein separates, kostenloses Update mit zusätzlichen Inhalten. Gleichzeitig wird bekannt gegeben, dass Streets of Rage 4 plattformübergreifend mehr als 2,5 Millionen Mal heruntergeladen wurde.

Mr. X Nightmare führt auch einen einzigartigen Survival-Modus ein, der die Spieler und Spielerinnen herausfordert, ihre wahren Fähigkeiten durch spezielle Geschicklichkeitstests zu steigern und zu beweisen – weitere Details zum Design und Gameplay dieses Modus werden bald bekannt gegeben. Spielerinnen und Spieler können zusätzlich ihren persönlichen Kampfstil mit neuen Moves über die leicht zugängliche Charakteranpassung erstellen, während zusätzliche Waffen und Feinde dafür sorgen, dass auch kommenden Kämpfe immer interessant bleiben. Mr. X Nightmare enthält zudem neue Originalmusik von Tee Lopes, einem Komponisten und Arrangeur, der zuvor unter anderem in Spielen wie Sonic Mania, League of Legends und Monster Boy and the Cursed Kingdom zu hören war.

Über Dotemu Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Jedem Spieler Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Wonder Boy: The Dragon’s Trap, der Mitentwicklung von Windjammers 1 und 2, einige Spiele der Ys-Serieb und mehr.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielern zu geben. Dotemu arbeitet derzeit mit Tribute Games an Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Über Lizardcube Lizardcube ist ein Pariser Spiele-Studio, das von Omar Cornut (Pixeljunk Shooter, Tearaway, Soul Bubbles, Dear ImGui) und dem traditionellen Comic-/Animationskünstler Ben Fiquet (Soul Bubbles) gegründet wurde. Am bekanntesten ist es für das gefeierte Remake von Wonder Boy: The Dragon’s Trap, das für seinen wunderschönen Kunststil und sein Retro-Engineering-Wunder gelobt wird.

Über Guard Crush Games Guard Crush Games wurde 2009 von Jordi Asensio und Cyrille Lagarigue aufgrund ihrer Leidenschaft für klassische Beat-em-up- und Sidescrolling-Titel gegründet. Das Team ist bekannt für seine XBox 360-Veröffentlichung Streets of Fury und das PC-Follow-up Streets of Fury: Extended Edition aus dem Jahr 2015, die beide sowohl in over-the-top-Action als auch in der Liebe des Studios für spaßige Sidescrolling-Prügler schwelgen.