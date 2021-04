PM: Frühlingsangebote 2021 – Must Have-Spiele unter 15 Euro (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Viel zocken, wenig zahlen – Mit den Frühlingsangeboten im PlayStation Store schnappt ihr euch die besten Spiele mit bis zu 80% Rabatt! Wir haben für euch schon einmal in dem üppigen Angebot gestöbert und präsentieren euch Top-Titel, die ihr für weniger als 15 Euro bekommt. Überlegt aber nicht zu lange – die meisten Mega-Rabatte enden schon am 15. April 2021!

Über die packende Story der drei Kriminellen Michael, Trevor und Franklin, die in dem ultimativen Gangster Epos GTA V in der fiktiven Metropole Los Santos ihr Unwesen treiben, brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr viel erzählen. Habt ihr die schier endlosen Möglichkeiten der offenen Spielwelt bislang noch nicht erkundet, dann macht das unbedingt. Es lohnt sich! Neben der packenden Einzelspieler-Kampagne bekommt ihr mit Grand Theft Auto Online zusätzlich ein riesiges Multiplayer-Universum. Konzipiert als eine eigene, sich kontinuierlich weiterentwickelnde Spielwelt, taucht ihr als Krimineller in die dunkelsten Ecken der Stadt ein und könnt euch online in Rennen, Deathmatches, Last Team Standings, Heists und massig anderen Modi messen. Für alle Aktivitäten hagelt es Erfahrungspunkte und ihr steigt im Rang vom chronisch klammen Kleinkriminellen zum Gauner im ganz großen Stil auf. Die umfangreiche Premium Edition von GTA V sichert ihr euch in den Frühlingsangeboten mit fast 60% Rabatt auf den Originalpreis.

Grand Theft Auto V: Premium Edition

€34,99 -> €14,69 | Angebot endet am 15.4.2021

Interaktives Drama, Action-Adventure, filmreifer Hochglanz-Thriller: Es ist gar nicht so einfach Beyond: Two Souls in eine Genre-Schublade zu stecken. Nur so viel: In dem emotional packenden Mystery-Epos der Heavy Rain- und Detroit: Become Human-Entwickler Quantic Dream, erlebt ihr die Geschichte der jungen Jodie Holmes, die seit ihrer Geburt über eine psychische Verbindung zu dem mysteriösen Wesen mit dem Namen Aiden verfügt. Als es eines Tages zu einem beinahe fatalen Vorfall mit einigen Jugendlichen kommt, interessiert sich der skrupellose Dr. Nathan Dawkins vom mächtigen United States Department of Paranormal Activity für Jodie. Es beginnt eine Hetzjagd durch die Vereinigten Staaten und ihr werdet dabei immer wieder vor schwere Entscheidungen gestellt, die den Fortgang der Geschichte beeinflussen. Zuviel wollen wir auf keinen Fall an dieser Stelle verraten. Solltet ihr den interaktiven Meilenstein mit Starbesetzung – unter anderem Elliot Page und Willem Dafoe – noch nicht erlebt haben, dann nutzt die Gunst der Stunde und ladet das Ausnahmespiel mit 60% Rabatt herunter.

BEYOND: Two Souls™

€29,99 -> €11,99 | Angebot endet am 29.4.2021

Wenn ihr bislang noch nicht auf dem Meeresboden die Stadt Rapture oder hoch über den Wolken die fliegende Metropole Columbia erkundet habt, dann ist BioShock: The Collection für jeden Action-Adventure-Gourmet absolutes Pflichtprogramm. Von der ersten Spielminute an taucht ihr eine einzigartige Welt ein, in der nichts so ist, wie es am Anfang erscheint und euch an jeder Ecke monströse Kreaturen an den Kragen wollen. Aber zum Glück wisst ihr euch zu wehren und verfügt über ein ordentliches Waffenarsenal und übermenschliche Fähigkeiten. Die düstere Atmosphäre, die schrägen Charaktere, die unvorhersehbare Story und vor allem das schaurige Design von Gegnern wie Big Daddy, werden euch packen und bis zum bitteren Ende nicht mehr loslassen. Die umfangreiche Collection enthält mit BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite alle drei Spiele der preisgekrönten Serie, neu aufgelegt in knackiger 1080p-Auflösung und einschließlich aller erschienenden Singleplayer-Zusatzinhalte. Da werdet ihr eine ganze Zeit zu tun haben und jeden Augenblick genießen. Das versprechen wir euch.

BioShock: The Collection

€49,99 -> €9,99 | Angebot endet am 29.4.2021

Ihr wolltet doch bestimmt schon immer mal wissen, welcher Charakter aus bekannten Manga- und Anime-Serien wie Dragonball Z, One Piece, Naruto, Hunter X Hunter, Saint Seiya oder Yu-Gi-Oh! sich bei einer direkten Konfrontation als Sieger erweisen würde. Kein Problem, die Frage beantwortet euch der spektakuläre Manga-Brawler Jump Force, in dem die All-Stars fernöstlicher Kampfkünste gegen eine schreckliche Bedrohung für die gesamte Menschheit antritt. Der 3D-Arenaprügler aus dem Hause Bandai Namco ist bombastisch inszeniert und ihr befehligt die schlagkräftige J-Force gegen den Oberfiesling Freezer und seine Schergen. Neben einer Vielzahl bekannter Figuren, zum Beispiel Naruto und Boruto Uzumaki, Monkey D. Luffy, Ryo Saeba oder Yugi Muto, trefft ihr auch auf die eigens von Dragon Ball-Zeichner Akira Toriyama kreierten Figuren Kane und Galena. Stürzt euch in die wilden Kämpfe und sichert euch gigantische 80% Rabatt!

JUMP FORCE

€69,99 -> €13,99 | Angebot endet am 29.4.2021

Steckt in euch das Talent zum Raketenwissenschaftler? Das könnt ihr in dem extrem spaßigen Kerbal Space Program selber herausfinden. Ihr übernehmt die Leitung des Weltraumprogramms der Kerbals, einer putzigen Alien-Rasse, und versucht ins All vorzustoßen. Und die Betonung liegt hier auf „versucht“, denn lasst euch aber von der Optik der kleinen grünen Männchen nicht täuschen, Kerbal Space Program ist eine beinharte Simulation. Berücksichtigt ihr beim Raketenbau nicht die grundlegenden Regeln der Physik, dann bleibt es auch nur bei dem Versuch und statt einem Flug in den Weltraum, fliegen euch die Einzelteile des Raumschiffs um die Ohren. Nehmt euch Zeit für die teilweise hochkomplexen Zusammenhänge, einfach mal eine Raumkapsel mit ein paar Treibstofftanks zu verbinden, das endet garantiert in der nächsten Katastrophe. Habt ihr die Bautechnik endlich gemeistert, schickt ihr den armen Alien-Testpiloten Jebediah ins All und stellt euch direkt den nächsten Herausforderungen, in dem ihr das Sonnensystem erforscht und neue Technologien meistert.

Kerbal Space Program Enhanced Edition

€39,99 -> €9,99 | Angebot endet am 29.4.2021

Keine Frage, die abenteuerliche und emotionale Odyssee der jungen Ellie und ihres väterlichen Beschützers Joel in The Last of Us ist schlichtweg ein PlayStation-Meilenstein. Macht euch auf eine ergreifende Reise durch die Ruinen der USA, in der ein Großteil der Menschen vom Cordyceps-Pilz dahingerafft oder in tödliche Kreaturen verwandelt wurde. Ein postpanedimischer Höllentrip, der das Genre Survival-Horror neu definiert und zu Recht von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert wird. Die PS4-optimierte Remastered Version in satter 1080p-Auflösung beinhaltet zusätzlich den Einzelspieler-Prolog Left Behind und kostet in den Frühlingsangeboten keine 10 Euro! Apropos Postpandemie: Der nicht weniger geniale Nachfolger The Last of Us Part II ist aktuell ebenfalls im Preis reduziert und steht noch bis zum 15. April 2021 für 30,09 Euro zum Download bereit.

The Last of Us™ Remastered

€19,99 -> €9,99 | Angebot endet am 15.4.2021