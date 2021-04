Children of Morta: Neuer Spielmodus "Familienprüfung" ist verfügbar

PC Switch XOne PS4 MacOS

Für das Hack-and-Slay-Roguelite Children of Morta (im User-Artikel) wurde ein weiteres kostenloses Update veröffentlicht, das den Titel mit den "Familienprüfungen" um einen Endlos-Modus ergänzt. Der neue Spielmodus ist komplett eigenständig und nicht mit dem Hauptspiel verknüpft.

In den Familienprüfungen betretet ihr mit einem Charakter einen zufällig generierten Dungeon namens "Zyklus". Neben dem Aufbau der Gebiete variieren die Haupt- und Nebenaufgaben, die ihr erfüllen müsst, um die nächste Ebene betreten zu können. Der im Story-Modus vorhandene Fähigkeitenbaum existiert im neuen Modus nicht mehr. Stattdessen erweitert ihr euren Charakter nach Level-Aufstiegen um stärkende Talente. Sterbt ihr auf dem Weg zum Ausgang, ist der erzielte Fortschritt dahin und ihr müsst einem neuen Anlauf nehmen. Allerdings spielt ihr im Laufe der Zeit sogenannte "Opfergaben" frei, die ihr vor einem Durchlauf aktiviert, um hilfreiche Boni zu erhalten.

Alle Infos zu den Familienprüfungen und weiteren Änderungen findet ihr in der offiziellen Mitteilung bei Steam. Einen Einblick in den neuen Spielmodus gewährt euch zudem ein Trailer, der am Ende dieser News eingebettet ist. Kürzlich wurde mit den "Family Fireside Fables" zudem ein weiterer kostenloser Inhalt veröffentlicht. In ihnen liest der Erzähler in Children of Morta, Ed Kelly, Kurzgeschichten vor. Downloaden könnt ihr euch die Erzählungen bei Steam, aber auch bei YouTube direkt anhören.