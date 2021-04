E3 2021: Microsoft Teilnehmer bei Digitalmesse // Sony nicht dabei

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auch im Jahr 2021 wird es bedingt durch die Corona-Pandemie die E3 nicht als Event vor Ort in Los Angeles geben, sondern allein als digitales Event. Nun meldete der die Messe ausrichtende Branchenverband Entertainment Software Associatioon (ESA) erste Teilnehmer für die digitale E3 2021, die vom 15. bis 17. Juni 2021 stattfindet.

So werden Microsoft, Nintendo, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. Games und Koch Media am Live-Stream-Programm teilnehmen. Ein Beispielsendeplan der ESA zur Werbung von Teilnehmern zeigte ein 12-Stunden-Programm mit einer Pressekonferenz, Keynotes, Panels und mehr. Der Name E3 soll dabei in diesem Jahr nicht für Electronic Entertainment Expo, sondern für Electronic Entertainment Experience stehen.

Es gibt auch eine Reihe von Größen der Branche, die bisher keine Pläne haben, bei der E3 2021 dabei zu sein. Dazu gehören Sony, EA, Bandai Namco, Square Enix und Sega.