Die Produktionsstätten eurer Kolonie platziert ihr neben-, über- und untereinander im Berginneren.

Aufbau-Alltag im Berginneren

Die Oberwelt

Inerkundet ihr das Innere eines Gebirgszugs und haut dabei euer eigenes Zwergenimperium in den Berg. Neben dem Abbau von Rohstoffen und deren Weiterverarbeitung zu Handelsmaterialien für die Oberwelt erforscht ihr das Berginnere stetig weiter und erweitert euren Einflussbereich. Fünf Stunden habe ich mich mit meinen Zwergen durch Gestein gegraben.In der Seitenansicht steht anfangs die Errichtung einfacher Gebäude für eure Kolonie an. Ihr beginnt mit einem Steinbruch, in dem erste Baumaterialien aus Granit hergestellt werden. Aus diesen errichtet ihr weitere Basisbauwerke, wie eine Schmiede - diese verrichtet ihren Dienst aber nur, wenn ihr sie mit Kupfer beliefert und für Kohle sorgt, damit das Feuer stetig lodert. Rohstoffe bauen die Zwerge auf euren Befehl aus freiliegenden Adern ab. Zwangsläufig erkundet ihr auf der Suche nach weiteren Ressourcen eure Umgebung, grabt euch immer tiefer in den Berg und entdeckt neue Orte. Aber auch aggressive Gegner, gegen die ihr euch zur Wehr setzt.Die Oberwelt ist euer Arbeitgeber und versorgt euch mit Lieferaufträgen. Die Handelsanfragen nehmt ihr mit einem einfach Klick an, anschließend fertigt ihr die benötigten Materialien und lasst sie abholen. Als Belohnung winken neben Geld und seltenen Materialien auch Berg- und Handelsweisheit. Diese Weisheitspunkte ermöglichen die Freischaltung neuen Wissens, das euch Zugang zu neuen Fertigkeiten, Gebäuden und Rezepten gewährt. Das Erfüllen der Aufträge der Oberwelt ist somit unerlässlich, um eure Kolonie weiter wachsen zu lassen.

In der Oberwelt tobt zudem der Große Krieg zwischen der Methis-Liga und einer Vampir-Armee. Die Anfragen des Militärs müsst ihr im vorgegebenen Zeitlimit erfüllen, ansonsten geht die nächste Schlacht verloren – welche konkreten Auswirkungen eine Niederlage hat, habe ich nicht erfahren.

Die Oberwelt versorgt euch aktuell nur mit Lieferaufträgen, es sollen aber noch weitere Optionen hinzukommen.

Rollenspiel und Auto-Mechanismen

Wenn ihr neues Wissen erlernen wollt, benötigt ihr genügend Berg- und Handelsweisheit.

Early-Access-Baustellen

Euer Klan besteht zu Beginn aus drei Zwergen, weitere Mitglieder rekrutiert ihr unkompliziert – vorausgesetzt in eurem Bergschatz befindet sich das nötige Kleingeld. Zwerge besitzen Stärken und Schwächen, sie weisen Talente auf, aus denen sich der beste Einsatzort für sie ableitet. Ihr verseht sie mit besserer Ausrüstung und verteilt nach Levelaufstiegen weitere Talente. Außerdem behaltet ihr ein Bedürfnis- und Motivationssystem im Auge.Den Einsatz eurer Zwerge plant ihr per Queue-System, in dem ihr die Aufgaben in der Spielwelt vorgebt: Abbau von Ressourcen, Bau von Gebäuden oder Infrastruktur, Herstellung von Gegenständen in Betriebsstätten. Die Zwerge arbeiten diese Befehle nach und nach ab. Eine direkte Aufgaben-Zuteilung ist bislang nur möglich, indem ihr den Zwergen die Ausübung anderer Berufe verbietet. Dies ist zu Spielbeginn allerdings kontraproduktiv, da dauerhafte Produktions-Ketten noch nicht existieren und jeder Zwerg zwangsläufig alle Tätigkeiten ausführen muss. Zudem gibt es den „Gehe-zu“- und „Greife-an“-Befehl, allerdings bewerte ich das Nützlichkeits-Feedback dieser Features als ausbaufähig.Es ist Hammerting anzumerken, dass der Titel sich noch in Entwicklung befindet. Immer wieder zeigen sich die KI-Routinen von ihrer zickigen Seite: Zwerge entscheiden sich nicht für eine Aufgabe und pendeln verwirrt zwischen Baustellen hin und her, Träger bringen Güter einzeln von A nach B, obwohl der Rucksack noch Platz bietet.

Features fehlen oder wirken noch nicht ausgereift. So wiederholen sich die Quest-Anfragen der Oberwelt zu oft, der Wissensbaum wirkt ungeordnet, ich wünsche mir andere Möglichkeiten des Geldverdienens, das Kampfsystem macht einen unausgereiften Eindruck. Außerdem mangelt es mir generell an genaueren Erklärungen zu Abläufen und Mechaniken – die Tutorial-Texte erwähnen einige wichtige Details nicht. Ein Blick auf die Early-Access-Roadmap bei Steam zeigt, dass den Entwickler die Mankos bewusst sind, und der Titel zudem inhaltlich noch ausgebaut wird.

Im Charakterbildschirm erfahrt ihr alles Wissenswerte zu eurer Zwergin Borgny Vestafjäll.

Fazit

In den ersten Stunden hatte ich großen Spaß mit Hammerting, die vielen Möglichkeiten weckten meine Neugier und versprachen ein spannendes Spiel. Jedoch hat sich schnell die Langeweile eingeschlichen: Der Titel spielt sich zu automatisch und gleichförmig, er plätschert vor sich hin. Zudem erschlossen sich mir einige Mechaniken erst nach Recherche im Internet. Die vielen kleinen Fehler, Ungereimtheiten und noch nicht fertig wirkenden Systeme taten ihr Übriges.Aber ich blicke gespannt auf die weitere Entwicklung von Hammerting. Sollten es die Entwickler mit den nächsten Updates schaffen, die vielen losen Enden zu einem großen Ganzen zu verknüpfen, das automatisierte Aufgaben- und Arbeitssystem nachvollziehbarer zu gestalten und mir das Gefühl von mehr Interaktion zu geben, steige ich mit meinen Zwergen gerne wieder in die Tiefen des Berges hinab. Vorerst lasse ich den Titel jedoch ruhen und weiter reifen.