Harold Halibut: Erster Story-Trailer zum Point and Click erschienen

Das 2015 gegründete Kölner Studio Slow Bros. hat einen ersten Story-Trailer zu ihrem Point-and-Click-Adventure und Erstlingswerk Harold Halibut veröffentlicht. Das Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen, eine Zusammenfassung der Geschichte könnt ihr nachfolgend lesen.

Die Geschichte spielt 250 Jahre nachdem ein Raumschiff die Erde auf dem Höhepunkt des kalten Krieges verlassen hat, um die Reise zu einem neuen Planeten anzutreten. Auf diesem soll das Überleben der Menschheit sichergestellt werden. Unglücklicherweise stellte sich bei der Ankunft zweihundert Jahre später heraus, dass der gewählte Himmelskörper komplett mit Wasser bedeckt war. Seitdem sitzt das Raumschiff auf dem Boden des planetenweiten Ozeans fest und die Bevölkerung versucht so gut wie möglich mit der Situation zurecht zu kommen. Ihr übernehmt die Rolle von Harold, einem Labor-Assistenten, der die leitende Wissenschaftlerin dabei unterstützen soll, einen Weg zu finden, den feuchten Planeten zu verlassen und eine trockenere Heimat zu finden. In dem laut Herstellerangaben etwa 12 bis 18 Stunden langen Spiel werdet ihr auf über 40 Charaktere treffen und auch die Unterwasserwelt erkunden dürfen.

Die Besonderheit an Harold Halibut ist die Grafik. Denn die Spielwelt und alle Charaktere basieren auf realen, von Hand gefertigten Modellen. Mit Hilfe eines 3D-Scanners wurden die Skulpturen digitalisiert, um anschließend am Computer animiert zu werden. Die Entwickler wollen damit eine Mischung aus Stop-Motion-Film und klassischem Point-and-Click-Adventure erschaffen. Das erinnert an ältere Spiele wie The Neverhood oder Armikrog, die ihre Spielwelten mit Hilfe von Claymation zum Leben erweckten. Aber auch das sich noch in Entwicklung befindliche Vokabulantis bedient sich der sonst für Animationsfilme üblichen Stop-Motion-Technik.

Einen definitiven Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Das Spiel soll für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.