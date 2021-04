Diablo 2 Resurrected: Technische Einzelspieler-Alpha in Kürze

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wie Blizzard auf der offiziellen Homepage bekannt gegeben hat, wird am kommenden Wochenende eine spielbare Testphase von der Neuauflage Diablo 2 Resurrected stattfinden. Die technische Alpha ist nur einem kleinen Kreis von Fans zugänglich, für eine Chance müsst ihr euch vorab auf der Homepage des Spiels registrieren. Auch als Vorbesteller habt ihr keinen definitiven Zugang. Angesetzt ist der Start der technischen Alpha bereits für diesen Freitag, den 9. April 2021, ab 19:00 Uhr deutscher Zeit. Enden soll sie am Montag, dem 12. April 2021, ebenfalls um 19:00 Uhr.

Spielbar sein werden die ersten beiden Akte von Diablo 2. Auch die Klassen sind natürlich nicht vollzählig, ihr könnt euch zwischen Amazone, Zauberin und Barbar entscheiden. In weiteren Testphasen, von denen es laut Blizzard noch mindestens eine geben soll, werden weitere Klassen spielbar sein. Auch der Multiplayer-Modus bleibt den Spielern noch verschlossen, die technische Alpha konzentriert sich auf den Solo-Modus. Allerdings müsst ihr zum Spielen zwingend online sein. Das fertige Spiel soll sich jedoch auch offline angehen lassen.

Weiter weist das Unternehmen darauf hin, dass die Cutscenes in der Alpha noch die aus dem Originalspiel sein werden. Das hat damit zu tun, dass die neuen Rendersequenzen sich noch in der Entwicklung befinden. Blizzard bittet alle Teilnehmer erwartungsgemäß um Feedback in den offiziellen Foren oder im Diablo-Reddit. Eure Savegames aus der Alpha könnt ihr nicht ins fertige Spiel oder zukünftige Testphasen übertragen und auch die Savegames aus dem Ur-Diablo-2 könnt ihr nicht importieren.

Wenn ihr keine Teilnahmegelegenheit für das Wochenende erhaltet, dürft ihr euch zumindest über Streams und Videos zu der Vorabversion von Diablo 2 Resurrected freuen. Blizzard erlaubt den Spielern ausdrücklich, ihre Gameplay-Sessions live zu übertragen oder in Videoform aufzuarbeiten.