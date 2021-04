Gewinner der Premium-Verlosung im März 2021

Preise, Preise, Preise!

Teaser Etwas verspätet ist der Osterhase vorgehoppelt und hat ein paar Eier für unsere Premium-User: Wasteland 3, Two Point Hospital Jumbo Edition und Black Desert Prestige Edition.

Es ist schon ein Kreuz mit dem Aprilwetter. Vor einer Woche konnte man noch bei 20 Grad in der Sonne grillen, heute ist Schneeschippen und Winterpelz angesagt. Der Biorhythmus des armen Osterhasen scheint auch ganz durcheinander zu sein, denn er hat es doch glatt verschlafen, uns seinen Geschenkkorb vorbeizubringen. Nach diversen Mails und Bestechungsmöhren haben wir ihn aber doch noch überreden können, uns ein paar Eier vorbeizubringen. Und weil wir so gerne teilen haben wir wieder einmal unter unseren GamersGlobal-Premium-Abonnenten (natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen) drei Spiele verlost. Welche das sind und wie die glücklichen Gewinner heißen, das erfahrt ihr nachfolgend:

Velkyl77 (Abonnent seit September 2012) gewinnt Wasteland 3 (PS4)

(Abonnent seit September 2012) gewinnt (PS4) Brani (Abonnent seit Februar 2019) gewinnt Two Point Hospital Jumbo Edition (Switch)

(Abonnent seit Februar 2019) gewinnt (Switch) neone (Abonnent seit Januar 2020) gewinnt Black Desert Prestige Edition (Xbox One)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker.