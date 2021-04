Deutscher Markt für Mobile Games wuchs 2020 um 23 Prozent

Das Jahr 2020 war für die Spielebranche ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches – wenig überraschend wenn man bedenkt, dass Videospiele im Lockdown ein hervorragendes Mittel sein können, die Realität für eine Weile auszublenden. Laut einer Mitteilung des Industrieverbands game, basierend auf einer Erhebung der Gesellschaft für Konsumforschung und des Marktforschungsunternehmens App Arnie, hat die Branche letztes Jahr einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem Zuwachs von 32 Prozent gegenüber 2019.

Inbesondere das Segment der mobilen Spiele ist dabei gewachsen. Dieser macht einen Anteil von etwa 2,3 Milliarden Euro aus, was ein Wachstum von 24 Prozent seit 2019 bedeutet. Der Löwenanteil hieran kam laut game durch Mikrotransaktionen bei F2P-Games zustande. Der Verbandsvorsitzende Felix Falk führt das auf die zunehmende Komplexität der Mobile Games zurück und glaubt, dass sich ein Trend aus Asien in Deutschland fortsetzt:

Erschienen in den ersten Jahren der App Stores vor allem einfache Casual-Spiele für zwischendurch, ist auch die Anzahl komplexerer Games zunehmend gewachsen. Ein Blick nach Asien zeigt dabei, in welche Richtung eine der Entwicklungen geht: Immer häufiger werden Mobile Games kompetitiv in Ligen und auf Turnieren gespielt und so zu einer eigenen Kategorie im e-sport.