Mass Effect - Legendary Edition: Bioware erläutert die Änderungen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

In einem Blogpost hat Bioware erstmals detaillierte Informationen zu den Gameplay-Änderungen in der am 14. Mai erscheinenden Mass Effect - Legendary Edition veröffentlicht. Die umfangreichsten Anpassungen betreffen dabei das Kampfsystem, die Inventarverwaltung und das Fahrverhalten des Mako im ersten Teil der Trilogie.

Um ein über alle drei Spiele hinweg ähnliches Spielerlebnis zu bieten, wurde in Mass Effect vor allem das Kampfsystem grundlegend überarbeitet. Die zahlreichen Feuergefechte werden nun dank verbesserter Präzision und Handhabung der Waffen, um einiges leichter zu bewältigen sein. Zu dem können jetzt alle Waffenarten von allen Charakterklassen ohne Einschränkungen benutzt werden. Die klassenspezifischen Waffenspezialisierungen sind aber weiterhin auch vorhanden. Kopftreffer verursachen jetzt bei allen relevanten Gegnertypen zusätzlichen Schaden und das Abkühlen der Waffe nach einer Überhitzung wird deutlich schneller vonstattengehen. Der Nahkampfangriff, der bisher ab einer bestimmten Distanz zum Gegner automatisch ausgeführt wurde, kann jetzt manuell per Tastendruck ausgeführt werden. Auch das Betreten und Verlassen von Deckungen wird verlässlicher funktionieren.

Aber auch außerhalb der Feuergefechte gibt es zahlreiche Verbesserungen. Dank neuer Sortierfunktionen und der Möglichkeit Gegenstände als Schrott zu markieren, um diese dann in einem Schritt zu verkaufen oder in Medigel umzuwandeln, dürfte sich die Inventarverwaltung nun um einiges komfortabler gestalten. Die überarbeitete Fahrphysik des Mako gibt dem Fahrzeug mehr Gewicht, um für ein besseres Fahrgefühl zu sorgen. Die schon bekannte Jetpackfunktion wurde zu dem um einen zusätzlichen horizontalen Boost erweitert, um bei der Erklimmung der zahlreichen Berge und Hügel der Planetenoberflächen zu helfen.

Weitere Veränderungen beinhalten eine einheitliche Charaktererstellung und eine verbesserte Integration der zahlreichen Waffen- und Panzerungs-DLC-Pakete. Für Achievement- und Trophäenjäger wird es neue Erfolge geben und der Fortschritt einiger bereits bekannter Erfolge, wie zum Beispiel für das Töten von Gegnern, wird jetzt über alle drei Spiele verteilt kalkuliert. Alle weiteren Änderungen im Detail könnt ihr dem Blogpost entnehmen.

