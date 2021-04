PM: Neu im Xbox Game Pass: Grand Theft Auto V, Xbox Touch Control und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Xbox Game Pass startet in den Frühling und sorgt mit neuen Spielen für jede Menge Abwechslung! Schnapp Dir Deine Tastatur, Deinen Controller oder jetzt auch Dein Android-Device mit Xbox Touch Control und fordere Freund*innen, Geschwister und Familie zu packenden Gaming-Sessions heraus.

Grand Theft Auto V (Cloud und Konsole) – 8. April

Als ein junger Straßengauner, ein ehemaliger Bankräuber und ein beängstigender Psychopath sich mit einigen der gefährlichsten Gestalten der Unterwelt, der US-Regierung und der Unterhaltungsindustrie einlassen, beginnt eine der unvergesslichsten Stories der Gaming-Geschichte. Während die Männer eine Reihe atemberaubender Überfälle durchziehen, realisieren sie, dass sie niemandem vertrauen können – am allerwenigsten einander.

Zombie Army 4: Dead War (Cloud, Konsole, und PC) – 8. April

ID@Xbox – Die Toten erheben sich im Europa der 1940er Jahre wieder – mit größerer Mordlust als je zuvor! Du setzt die alternative Geschichte der Zombie Army-Reihe fort und deckst einen finsteren Plan auf, der Dich und Deine Truppen durch ganz Italien und darüber hinaus führt. Besiege die Zombie-Horden und rette die Menschheit vor der untoten Apokalypse!

Disneyland Adventures (Cloud) – 8. April

Begib Dich auf eine fantastische Reise, während Disney-Geschichten zum Leben erwachen und Träume wahr werden – mitten in Deinem Wohnzimmer! Bei der Parkerkundung gibt es jede Menge zu entdecken: Bekämpfe gemeinsam mit Peter Pan Käpt’n Hook, gib Mickey ein Highfive oder schenke Schneewittchen eine Umarmung. Ein großer Spaß für große und kleine Disneyfans!

Rush: A Disney/Pixar Adventure (Cloud) – 8. April

In Rush: A Disney/Pixar Adventure tauchst Du ein in sechs kultige Disney-Welten. Im Verlauf Deiner Reise schließt Du Dich den Helden aus Die Unglaublichen, Ratatouille, Oben, Cars, Toy Story und Findet Dorie an und unterstützt sie tatkräftig bei ihren Abenteuern. Entdecke bisher ungelöste Geheimnisse der Filme und komme Deinen Lieblingsfiguren näher als jemals zuvor!

NHL 21 (Konsole) – 12. April

EA Play – In NHL 21 schreibst Du mit dem erweiterten Profi-Modus Deine ganz persönliche Erfolgsstory und wirst zu einer der größten Eishockey-Legenden aller Zeiten. Alles steht im Bezug zueinander: Dein Gehalt erhöhst Du mit lukrativen Werbeverträgen oder einem guten Verhältnis zu Deinen Coaches. Und das Zuspiel Deines Teams verbesserst Du, indem Du Freundschaften knüpfst – sogar die Freizeitgestaltung hat schlussendlich Einfluss auf Deine Taktik auf dem Eis!

Rain on Your Parade (Cloud, Konsole und PC) – 15. April

ID@Xbox – Du reist als schelmische Wolke um die Welt und sorgst für jede Menge Chaos! Dein Regen verdirbt Hochzeiten, löscht Feuer oder setzt einen Supermarkt unter Wasser – jedes der abwechslungsreichen Level hat ein anderes, skurriles Ziel! Auf Deinem Weg schaltest Du immer wieder neue Methoden frei, die für ein schadenfrohes Grinsen sorgen. In über 50 Leveln entdeckst Du, wie viel Spaß Regenwetter machen kann – wenn man eine Wolke ist.

Pathway (PC) – 15. April

ID@Xbox – Wir schreiben das Jahr 1936. Es ist eine Zeit des weltweiten Aufruhrs und der Einfluss des NS-Regimes breitet sich aus. Es gibt aber auch zahlreiche Gerüchte über geheime Ausgrabungen und mysteriöse Artefakte – ganz zu schweigen vom Geflüster über okkulte Rituale und sagenhafte Schätze.

Du stellst ein Team aus tapferen Abenteurer*innen zusammen, um Wüsten zu bereisen, Bunker und Tempel in Nordafrika zu erkunden und ihre verborgenen Schätze und Geheimnisse zu entdecken. Doch sei schnell, bevor böse Mächte Dir zuvorkommen!

MLB The Show 21 (Cloud und Konsole) – 20. April

Grund zur Freude für alle Baseball-Fans: MLB The Show 21 ist bereits ab dem ersten Tag Teil des Xbox Game Pass und via Cloud (Beta), Xbox One und Xbox Series X|S spielbar. Hier erlebst Du hautnah die immersive Action und Faszination des Baseballs und führst Dein eigenes Team zu Ruhm und Ehre – ein Spaß auch für neue Fans des Kultsports!

Im September 2020 erschien mit Minecraft Dungeons das erste Spiel, das Xbox Touch Control unterstützte. Seitdem ist Xbox Touch Control eine der am häufigsten gewünschten Funktionen der Community. Mit diesem Feature benötigst Du beim Zocken via Cloud Gaming (Beta) keinen Controller mehr, sondern nutzt einfach den Touch-Bildschirm Deines Android-Devices. Dank der engen Zusammenarbeit mit den Entwickler*innen, unterstützen jetzt mehr als 50 weitere Spiele Xbox Touch Control im Rahmen von Cloud Gaming (Beta). Zusätzlich zu Minecraft Dungeons ist Xbox Touch Control für Sea of Thieves, Gears 5, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, Slay the Spire und viele weitere Spiele verfügbar. Eine vollständige Liste der unterstützten Titel findest Du hier.

Gemeinsam mit Freund*innen spielen wird jetzt noch einfacher: Innerhalb der Game Pass-Sektion siehst Du jetzt den neuen Abschnitt Play with Friends, sobald Deine Freund*innen ein Spiel im Xbox Game Pass spielen. So steigst Du entweder direkt in die nächste Multiplayer-Session mit ein oder startest den benötigten Download des jeweiligen Spiels.

Genesis Noir – Jetzt in der Cloud!

ID@Xbox – In diesem Film Noir-Abenteuer begibst Du Dich auf eine unglaubliche Reise durch Raum und Zeit. Als eine Dreiecksbeziehung zwischen kosmischen Wesen in einem tragischen Kampf endet, feuert ein eifersüchtiger Gott den entscheidenden Schuss ab – später auch bekannt als Urknall. Spring in das expandierende Universum und suche einen Weg, Deine ewige Liebe zu retten.

Octopath Traveler – Jetzt in der Cloud!

Acht Reisende, acht Abenteuer und acht Rollen: Begib Dich auf eine fantastische Reise durch die weitläufige und wundersame Welt von Orsterra, wo Du die fesselnden Schicksale der acht Hauptcharaktere kennenlernst – jeder mit individuellen Talenten und Fähigkeiten.

Among Us: The Airship Update (PC) –Jetzt verfügbar!

Die Impostor sind zurück – auf einer brandneuen Map für 4 bis 10 Spieler*innen! Du betrittst das große Luftschiff, hältst gemeinsam mit Deinem Team den Betrieb am Laufen und löst spannende, neue Aufgaben. Auf der bisher größten Among Us-Map gibt es jede Menge zu entdecken: Neue Räume, neue Routen – und neue Sabotage-Möglichkeiten!

Gears 5: Gratis Batista as Marcus Skin – bis 12. April verfügbar!

Wolltest Du schon immer Die Locust im stylischen Wrestling-Outfit niederstrecken? Dann ist jetzt Deine Zeit gekommen! Für nur eine Woche erhältst Du den Batista as Marcus Skin kostenlos im Ingame-Store. Lege den neuen Skin im Versus- oder Horde-Modus an und wecke den Batista in Dir!

Grounded: Foto-Modus Update – Jetzt verfügbar!

Mit dem neuen Grounded Foto-Modus lichtest Du die kreativsten Bauten und skurrilsten Hinterhof-Momente ab und hältst sie für die Ewigkeit fest. Gemeinsam mit weiteren neuen Inhalten und Features sorgt das neue Update für jede Menge Action!

Halo: The Master Chief Collection: Season 6 – 7. April

Das kostenlose Season 6 Update für Halo: The Master Chief Collection erscheint am 7. April! Freue Dich auf neue Halo 3-Rüstungen, neue Halo: Fireteam Raven Skins für Fahrzeuge sowie Waffen und über 100 saisonale Belohnungen.

Besuche regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks! Schnapp Dir unter anderem diese Boni, bevor sie verschwinden:

Sea of Thieves: Ocean Crawler Bundle – Jetzt verfügbar!

Trendbewusste Piraten aufgepasst! Dank der Perks erhältst Du das Ocean Crawler Bundle voller kosmetischer Verbesserungen für Dich und Dein Schiff sowie satte 10.000 Gold gratis! Freue Dich unter anderem auf die Ocean Cralwer-Jacke inklusive Hut, die perfekt zu der neuen Galionsfigur und den neuen Segeln passt!

Gems of War: Shadow Dragon Legendary Starter Pack – Jetzt verfügbar!

Mit dem Xbox Ultimate Perks erhältst Du jetzt das Shadow Dragon Legendary Starter Pack, das neben dem Shadow Dragon und der legendären Waffe Order and Chaos auch 10 legendäre Barren und 1500 Seelen enthält.

Apex Legends: Have Faith Weapon Charm – 8. April

Dank EA Play erhältst Du in Apex Legends jetzt den Have Faith Weapon Charm gratis. Rüste Deine Lieblingswaffe hiermit aus und stürze Dich in den Kampf um Ruhm, Ehre und Sieg!

Spellbreak: Chapter 2 Pass – 8. April

Das zweite Kapitel von Spellbreak beginnt und die Geheimnisse der Elementarebenen werden enthüllt. Mit dem Xbox Game Pass Ultimate erhältst Du den Chapter 2 Pass gratis, der 50 neue Level voller Belohnungen, Gold und exklusiver kosmetischer Verbesserungen enthält. Wirst Du das nächste Kapitel abschließen und den Vowguard Inquisitor freischalten?

Im April steht bei den Ultimate Quests alles im Zeichen osterlicher Eastereggs! Wenn Du die Quests also noch nie ausprobiert hast, ist jetzt der ideale Zeitpunkt! Stelle Dich der Herausforderung und vergiss nicht, Deine Punkte einzulösen.

Stürze Dich ins Vergnügen mit diesen Quests:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass und eine Reihe weiterer Spiele EA Play, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Für Spiele, die EA Play verlassen, erhältst Du ebenfalls 10 Prozent Nachlass. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

15. April:

16. April (EA Play):

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.