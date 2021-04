E3 2021: Digitale Messe für Juni bestätigt // Ohne Sony und EA

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die E3 wird nach einem Jahr Pause dieses Jahr wieder stattfinden – erstmals rein digital. Das hat der austragende Branchenverband Entertainment Software Association (ESA) heute auf seiner Homepage bekanntgegeben und damit unsere News darüber bestätigt, was der Tourismusverband von Los Angeles vor ein paar Wochen bereits angedeutet hat. Der Termin hat sich leicht verschoben und ist jetzt für den 12. bis 16. Juni angegeben. Der ESA-Vorsitzende Stanley Pierre-Louis lässt sich in der Pressemitteilung wie folgt zitieren:

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist die E3 die große Bühne für das Beste, was die Spieleindustrie zu bieten hat, während sie die Welt durch Spiele vereint. Wir entwickeln die diesjährige E3 zu einem inklusiveren Event und freuen uns darauf, die Fans mit großen Ankündigungen und Blicken hinter die Kulissen zu erstaunen, die dieses Event für Spiele unverzichtbar machen.

Zum Thema „Unverzichtbarkeit“ lohnt sich ein Blick auf die Liste der Hersteller, die laut Pressemitteilung an dem digitalen Event teilnehmen werden:

Nintendo

Microsoft

Ubisoft

Konami

Take 2

Warner Bros.

Koch Media

Zwar wird in der Mitteilung erwähnt, dass weitere Namen folgen sollen, jedoch fehlen bereits jetzt zwei sehr wichtige Player in der Liste: Sony und EA. Sony war der E3 bereits 2019 ferngeblieben, als die Messe noch als In-Person-Event stattfinden konnte. Das soll dann ab 2022 auch wieder der Fall sein: Die E3 2022 werde wieder vor Ort in Los Angeles stattfinden, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.