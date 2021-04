PM: Macht mit: Die April Trophy Challenge beginnt! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr liebt Trophäen-Challenges? Dann haben wir tolle Neuigkeiten: Am 06. April 2021 startet die April Trophy Challenge und ihr habt nicht nur die starken PS Plus-Spiele des Monats April, sondern auch alle Play at Home-Games zur Auswahl. Zu gewinnen gibt es für alle die 15 Trophäen in dem angegebenen Zeitraum erspielen einen exklusiven Avatar-Pack. Und mit etwas Glück könnt ihr zusätzlich noch 100 Euro Store-Guthaben gewinnen.

Spielen – Trophäen sammeln – Preis downloaden

Einfacher geht es nicht! Wenn ihr an der April Trophy Challenge teilnehmen möchtet, dann schnappt euch euren Controller und sammelt mindestens 15 Trophäen in den vorgegebenen Spielen. Diesmal habt ihr eine richtig große Auswahl, denn es stehen nicht nur die PlayStation Plus Spiele aus dem Monat April zur Verfügung, sondern auch alle Spiele der Aktion Play at Home 2021! Dazu gehört auch Ratchet & Clank, welches bis zum 31. März kostenlos verfügbar war. Habt ihr das Spiel bis zu dem Zeitpunkt heruntergeladen, sammelt ihr auch hier Trophäen für die Challenge. . .

Für die Challenge zählen also alle Trophäen, die ihr in den folgenden Spielen sammelt:

PS Plus April

Days Gone

Zombie Army 4: Dead War

Play at Home

Erfahrt mehr über die Play at Home Aktion

Beginn der Challenge: 06. April 2021

Ende der Challenge: 03. Mai 2021

Aber Achtung! Es werden nur Trophäen gezählt, die ihr nach Beginn der Challenge erspielt. Besitzt ihr schon vorher Trophäen aus den Spielen, können die leider nicht gewertet werden.

Jetzt mitmachen!

Habt ihr bereits an der Summer of Play Trophäen Challenge oder der PS Plus Trophy Challenge, dann wisst ihr ja schon, wie alles funktioniert!

Alle Spiele der Challenge sind entweder Teil der PlayStation Plus Aktion April 2021 oder der Play at Home Aktion 2021 und können kostenfrei heruntergeladen werden. Die PS Plus-Spiele natürlich nur, wenn ihr auch ein PlayStation Plus-Abonnement besitzt. Besitzt ihr schon eines oder mehrere Spiele aus der Liste? Kein Problem, ihr könnt trotzdem teilnehmen und die in dem Zeitraum der April Trophy Challenge erspielten Trophäen zählen für den Fortschritt.

Jeder, der die PS Plus Trophy Challenge gemeistert hat, bekommt einen exklusiven Preis, der nur über diese Challenge zu bekommen ist.

Wenn ihr also mindestens 15 Trophäen in den vorgegebenen Games erspielt habt, könnt ihr euch im PlayStation Store ein Avatar-Paket, bestehend aus zwei exklusiven Avataren, herunterladen. Diese wurden nur für die Gewinner der April Trophy Challenge erstellt und zeigen euren Freunden im nächsten Online-Match, dass ihr die Challenge bereits bravourös gemeistert habt.

Neben dem starken Avatar-Paket können alle, die erfolgreich an der Challenge teilgenommen haben, ihr Glück beim großen Gewinnspiel versuchen. Sobald ihr 15 Trophäen erspielt habt, bekommt ihr in der PlayStation App die Möglichkeit mit eurem PSN-Account an der Verlosung teilzunehmen. Mit etwas Glück gehört ihr zu den fünf glücklichen Gewinnern, die sich über je zwei Store-Gutscheine im Wert von 50 Euro freuen dürfen. Dann könnt ihr nach Herzenslust eure Lieblingsgames shoppen!

Details zur Anmeldung und mehr findet ihr hier