ScummVM: Ab sofort Unterstützung für AGS-Spiele im Development-Build

PC Linux MacOS

Der Spiele-Engine-Interpreter ScummVM hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Ab sofort werden auch Titel unterstützt, die mit dem Adventure Game Studio (AGS) erstellt wurden. Den Anfang machen über 1.000 Spiele, die mit den Versionen 2.5 bis 3.5 der AGS-Engine entstanden. Dazu gehören zum Beispiel sowohl kostenlose Point-and-Click-Adventures wie Heroine's Quest - The Herald of Ragnarok, die King's Quest, Quest for Glory und Space Quest Remakes, als auch kommerzielle Veröffentlichungen wie Gemini Rue - Verschwörung auf Barracus (im Test mit Wertung 8.0), Blackwell Epiphany (im Test mit Wertung 8.5) und Lamplight City (im User-Artikel).

Noch sind längst nicht alle Spiele ausführlich getestet worden, weshalb das ScummVM-Projekt eure Hilfe beim Ausprobieren gebrauchen könnte. Damit ihr die neue AGS-Integration testen könnt, benötigt ihr einen "Daily Development Build", der, anders als die "Stable"-Versionen, unter Umständen etwas fehlerbehaftet sein könnte. Die ständig weiter gepflegte Kompabilitätsliste könnt ihr als Grundlage für eure Spieleauswahl verwenden.

In Zukunft ist geplant, auch AGS-Spiele außerhalb der Versionen 2.5 bis 3.5 zu unterstützen.