PM: Next This Week on Xbox: Neue Spiele vom 5. bis 9. April (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen beiNext This Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In dieser Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Breathedge

Der Weltraum ist kalt, gefährlich und voller seltsamer Zufälle. In diesem ironischen, außerirdischen Survival-Titel schlüpfst Du in die Rolle eines einfachen Mannes, der eigentlich nur die Asche seines Großvaters zu seiner intergalaktischen Beerdigung bringen wollte. Doch plötzlich findest Du Dich im Zentrum einer intergalaktischen Verschwörung voller manövrierunfähiger Welträumfähren, Prinzessinnen und unsterblicher Hühnchen wieder.

Lost Words: Beyond the Page

Über die Tagebucheinträge eines kleinen Mädchens entfaltet sich eine fantastische Welt voller Magie. Du begleitest die junge Izzy auf ihrer Reise in das malerische Estoria und erlebst eine wundersame Welt voller Wunder, Zauberei und Wasserfarben. Auf Deinem Weg lernst Du, die Elemente der Buchseiten zu beherrschen, knifflige Puzzles zu lösen und Izzys Geheimnisse zu lüften.

Luckslinger

Für die Cowboys des Wilden Westens entscheidet Glück über Leben und Tod. Kein Wunder also, dass Glück eine heiß begehrte Beute ist, die Deine Überlebenschancen im gesetzlosen Niemandsland signifikant erhöht. Du begibst Dich auf die Suche nach Banditen, Gesetzlosen und anderen Glücksrittern, um ihre Glückssterne zu stehlen und für Deine eigenen Ziele einzusetzen. Wer in dieser Welt Glück hat, weicht spektakulär Kugeln aus, kassiert bessere Beute und überlebt einen Tag länger. Echte Pechvögel stürzen jedoch von Brücken, werden ausgeraubt und müssen jede Nacht um ihr Überleben fürchten. Also nimm Dein Schicksal in die eigenen Hände und werde zum größten Glückspilz des Wilden Westens.

Cozy Grove

Willkommen auf Cozy Grove, einer sich ständig wandelnden Spukinsel voller Wälder, Geheimnisse, Geister – und einem Campingplatz! Du gehörst zu den Geisterjäger*innen, die die Insel besuchen, und jeden Tag durch die verwunschenen Wälder voller Geheimnisse streifen. Hier triffst Du die verschiedensten Geister, denen Du tatkräftig dabei hilfst, ihre letzte Ruhe zu finden. Mit etwas Zeit und viel handwerklicher Liebe werden wieder Farbe und Frohsinn in Cozy Grove einkehren.

What the Dub?!

Die Party der Trash-Filme beginnt! In diesem lokalen Multiplayer-Spiel dreht sich alles um die beste (oder skurrilste) Synchronisation. In einigen der schrägsten und trashigsten B-Movies fehlen entscheidende Dialoge – hier kommst Du ins Spiel! Die Spieler*innen füllen die Lücken mit ihren eigenen Mutmaßungen über die Handlung, ehe das Team über die kreativste Synchro abstimmt. Steckt in Dir ein begnadeter Synchronsprecher oder entgleist das Ganze zu einem verrückten Comedy-Fest?

Ravensword: Shadowlands

Nach dem Fall von Ravengard stürzt die Welt ins Chaos. Das Königreich Tyreas wurde von einer gewaltigen Horde Dunkelelben in die Knie gezwungen. Das mächtige Ravensword ging verloren und dunkle Zeiten brachen an. Als Nachfahre einer uralten Linie besitzt Du allein die Macht, das sagenumwobene Schwert zu finden und die Welt zu retten. Betritt eine fantastische Welt, die jegliche Hoffnung verloren hat, lüfte mächtige Geheimnisse und erfülle Dein Schicksal!

Skyland: Heart of the Mountain

In einer Welt, die auf den Schultern schlafender Riesen erbaut wurde, schließt Du Dich Deiner Schwester Adrianne an, um die Vernichtung Eures Landes zu verhindern. Erkunde die Geheimnisse einer vergessenen Zivilisation, rette die Bürger von Skyland und löse das Mysterium um den Tod Eures Vaters.

Yoko & Yuki: Dr. Rat’s Revenge

Dieses schnurrtastische Abenteuer bietet jede Menge Spaß für Groß und Klein. Die süßen Kätzchen Yoko und Yuki sind verliebt und leben ein idyllisches Leben. Doch als der diabolische Doktor Rat Deine Freundin entführt, begibst Du Dich auf eine abenteuerliche Rettungsmission. Ausgestattet mit einer Schere, einer Sprühdose und dem hochtechnologischen Gravitron bist Du bestens für die kniffligen Puzzles ausgestattet.