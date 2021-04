PM: PlayStation Now-Spiele für April: Marvel’s Avengers, Borderlands 3 und The Long Dark (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das unglaubliche Angebot von PlayStation Now wird im April durch Marvel’s Avengers, Borderlands 3 und The Long Dark verstärkt. Rettet die Welt, ballert euch durch eine Galaxis oder überlebt in einer eisigen Wildnis: Trefft eure Entscheidung ab morgen, sobald die Spiele verfügbar sind.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele der Reihe nach genauer an.

Marvel’s Avengers ist ein episches Action-Abenteuer aus der Third-Person-Perspektive, das eine eigens für das Spiel entworfene Story mit einem Singleplayer- und einem Multiplayer-Modus kombiniert. In einer Zukunft, in der Superhelden geächtet sind, muss die junge Kamala Khan die Avengers wieder versammeln, um AIM aufzuhalten. Marvel’s Avengers setzt die epische Reise mit stetig neuen Helden und Storys fort und bietet euch so das ultimative Avengers-Abenteuer. Findet euch online in einem Team mit bis zu bis zu vier Spielern zusammen, lernt eure außergewöhnlichen Fähigkeiten zu meistern, passt eine immer größer werdende Anzahl an Helden individuell an und beschützt die Erde vor schrecklichen Bedrohungen.

Der legendäre Shooter-Looter kehrt zurück – mit einer unglaublichen Waffenauswahl in einem absolut chaotischen Abenteuer! Ballert euch als einer von vier neuen Kammerjägern, die alle über eigene Skills, Fähigkeiten und Anpassungen verfügen, durch neue Welten und Feinde. Stellt euch alleine oder mit Freunden irren Gegnern, holt euch massenweise Beute und rettet eure Heimat vor den skrupellosesten Kultanführern der Galaxis. Spielt zu jeder Zeit und mit jedem, online oder auf geteiltem Bildschirm, unabhängig von Stufe oder Missionsfortschritt.

The Long Dark ist ein bedächtiger Mix aus Erkunden und Überleben, bei dem Einzelspieler wohlüberlebt vorgehen müssen, während sie nach einem geomagnetischen Sturm eine riesige, gefrorene Wildnis erforschen. Es gibt keine Zombies – nur euch, die Kälte und alle Bedrohungen, die Mutter Natur aufbringen kann.

Wenn ihr PlayStation Now noch nicht getestet habt, dann ist das die perfekte Gelegenheit – holt euch jetzt die kostenlose siebentägige Testversion* für PS4 und PS5. Die Testversion ist ab Mittwoch, den 7. April für alle verfügbar, die PlayStation Now derzeit nicht abonniert haben. So könnt ihr Hunderte von PS4-, PS3- und PS2-Spielen auf Abruf streamen, einschließlich der oben genannten Neuzugänge, die ab Dienstag, den 6. April, zur Verfügung stehen!

* Der Zeitraum der siebentägigen Testversion beginnt bei Aktivierung der Testversion. Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, USA, Vereinigtes Königreich: Am Ende eurer kostenlosen siebentägigen Testversion wird euer PlayStation Now-Abonnement automatisch auf ein zahlungspflichtiges, fortlaufendes Abonnement mit einer wiederkehrenden monatlichen Gebühr (zuzüglich anfallender Steuern) umgestellt, die automatisch jeden Monat abgebucht wird. Vollständige Nutzungsbedingungen: play.st/PSNowTerms.

** Bestimmte Spiele, die auf PlayStation Now verfügbar sind, sind möglicherweise nur für begrenzte Zeit in der Bibliothek verfügbar.