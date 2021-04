PC XOne Xbox X PS4 PS5

Aus dem Knast in die Ehe

Während Cody im inneren des Roboters die Batterie einsetzt, wartet May auf ihren Einsatz.

Gemeinsam sind wir stark

Neue Perspektive, neue Herausforderung. Szenerie- und Genre-Grenzen kennt das Spiel nicht.

Kreativ-Werkstatt in Nimmerland

Vorsicht vor alten Löwen am Steuer: Sind wir getroffen? - Mehr oder weniger!

Fazit

3D-Puzzle-Platformer

Nur im Koop-Modus

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seid 26.3.2021 für 39, 99 Euro

In einem Satz: Buntes Koop-Abenteuer für zwei Spieler voller Ideen und Irrwitz.

Die kreativen Köpfe des Entwicklerstudios Hazelight umhaben das gemeinsame Erlebnis zur narrativen und spielmechanischen Maxime ihres bisherigen Schaffens erkoren. Seien es die jungen Geschwister in(noch unter dem Dach der Starbreeze Studios) oder die beiden Gefängnisinsassen Leo und Vincent in– stets bereiteten die Schweden die Bühne für zwei Helden, die ihre Reise und Herausforderungen nur Hand in Hand bestehen können. In diese von Kritikern wie Spielern gleichermaßen gelobten Fußstapfen tritt nun der dritte (kooperative) Streich des Studios –. Ob der Titel den hohen Erwartungen standhalten kann, erfahrt ihr im heutigen Spiele-Check.It Takes Two führt den Weg des letzten Titels von Hazelight konsequent fort und benötigt unbedingt zwei Spieler, die gemeinsam vor dem Fernseher oder via Online-Verbindung ins Splitscreen-Abenteuer starten. Solo-Spieler gehen leer aus, denn einen KI-Begleiter gibt es nicht. Zu zweit schlüpft ihr in die Rollen von Cody und May, deren Ehe auf einen Scherbenhaufen zurast. Das erste Opfer dieser Talfahrt ist die gemeinsame Tochter Rosie, die, aufgelöst und mit feuchten Augen, um Hilfe fleht. Mit der Kraft ihrer Tränen verwandelt die Kleine ihre Eltern unwissentlich in zwei Puppen, deren Heldenreise im Geräteschuppen am Rande des Gartens ihren Anfang nimmt.Widerwillig und stets auf den Gegenüber schimpfend brechen Cody und May auf, den gewirkten Zauber zu brechen. Leichter gesagt als getan, denn auf die Größe einer Maus geschrumpft erweist sich selbst ein einfacher Schrank als unüberwindbarer Berg, den die beiden nur gemeinsam überwinden können. Mit dieser Ouvertüre ist die Saat für eine rasante Beziehungskomödie gesät, wie sie auf der Leinwand oder in der Literatur schon oft erzählt wurde. Wir amüsieren uns über die anfänglichen Kabbeleien der Streithähne und beobachten mit jedem gemeinsamen Handschlag, wie sie ihre Ehe Stück für Stück aus den Trümmern befreien – wie sollte es auch anders sein. Nicht jede Pointe sitzt und neue Perspektiven für das bekannte Thema sucht man vergebens, aber insgesamt fungiert die Beziehung als wirklich charmantes Vehikel für das kooperative Abenteuer. Und das hat es in sich.Unter der Beziehungshaube werkelt ein reinrassiger Puzzle-Hüpfer in hübscher aber nicht überbordender 3D-Grafik. Ihr betätigt aufeinander abgestimmt Schalter an unterschiedlichen Stellen im Level, schubst euch die Plattformen zurecht und fungiert somit als gegenseitige Steigbügel, um dem Rätseldesign auf die Schliche zu kommen. Die Verortung eurer Körper in der Luft gehört nicht zu den Stärken des Spiels, aber die meisten Sprungeinlagen sind ohne größeren Frust zu absolvieren. Nach wenigen Minuten seid ihr vertraut mit den Regeln der Spielwelt und dechiffriert die Aufgaben im Handumdrehen.Mit diesem Rüstzeug trefft ihr schließlich auf den ersten Obermotz, den aussortierten Staubsauger des Hauses. Die oftmals skurrilen Bosskämpfe schrauben kurzzeitig den ansonsten moderaten Schwierigkeitsgrad in die Höhe. Genretypisch gilt es die Bewegungs- und Angriffsmuster der Fieslinge zu identifizieren, die erfolgreiche Gegenwehr erfordert natürlich ein gemeinsames Vorgehen. Just nach diesem Triumpf ändern die Entwickler die Parameter des Spiels und bringen eine asymmetrische Komponente ein. May darf fortan mit einem Hammer zu Werke gehen, etwa um Barrieren zu zerschlagen oder diesen als Greifhaken für Nägel zu nutzen. Letztere wiederum vermag Cody wie einen Speer zu schleudern.Die Reise von Cody und May führt euch durch ein Füllhorn an kreativen wie spaßigen Ideen, die ich in Gänze weder aufzählen kann noch will. Freut euch auf die urkomische Eichhorn-Miliz, die drogennahe Erfahrung im Inneren eines Kaleidoskops, Seeschlachten im Miniaturformat und zahlreiche Geronimo-Einlagen. Vom infernalen Inneren einer Kuckucksuhr über Rosies Kinderzimmer bis hin zur einer verträumten Winterlandschaft – mit den bunten wie abwechslungsreichen Szenarien ändern die Entwickler munter die Kernmechaniken und bisweilen sogar das Genre des Spiels. Die Liebeskomödie setzt euch hinter das Steuer und Maschinengewehr eines Doppeldeckers, kippt die Perspektive auf die Seite, jagt euch durch die Bobbahn und entführt euch wie inin thematisch definierte Physik-Welten.Der Koop-Modus vonist tatsächlich auch ein guter Anhaltspunkt, um die Interaktion zwischen euch und eurem Mitspieler zu beschreiben. Zu keinem Zeitpunkt löst ihr Probleme, indem ihr schlicht mehr Ressourcen auf das Problem werft. Stattdessen agiert ihr mit asymmetrischen Fähigkeiten ausgestattet unabhängig im Level und bereitet euch gegenseitig den Weg. Wie im Valve-Klassiker wird der Humor des Drehbuchs durch die urkomischen Situationen aus dem Spielfluss heraus komplettiert. Ihr werdet Tränen lachen, wenn ihr mal wieder spät dran seid und euren Partner – versehentlich versteht sich – zerstampft, ins Leere fallen lasst oder ins Nirwana katapultiert.Wer die Augen offen hält, findet abseits des Weges zudem zahlreiche Mini-Spiele wieoder ein Shuffleboard, um seine kompetitive Ader zu befriedigen. Oder ihr legt euch als Schneeengel in die Winterlandschaft und genießt schlicht den Ideenreichtum der Entwickler, die immer wieder kleine Geschichten und spielerische Fantasien innerhalb der Welt von It Takes Two erzählen.Butter bei die Pixel, bislang ist It Takes Two für mich das beste Spiel des Jahres. Die bunte Achterbahnfahrt steckt voller Ideen, Abwechslung, Herzblut und Humor, sodass ich über die wenigen Schwächen bei der Steuerung oder die vorhersehbare Charakter-Entwicklung locker hinwegsehen kann. Ich mag kooperative Spiele vor allem dann, wenn die Problemstellungen Hand in Hand mittels asymmetrischer Fähigkeiten und nicht die bloße Multiplikation der Kräfte gelöst werden müssen. Somit trifft das neuste Spiel der Hazelight Studios bei mir vollends ins Schwarze. Seit Portal 2 habe ich kein gemeinsames Abenteuer so genossen wie It Takes Two, das seinen Vorgänger A Way Out insbesondere spielerisch in die Tasche steckt. Wenn ihr unter euren Liebsten auch nur einen potentiellen Ehepartner für dieses Abenteuer wähnt, greift zu.