Outriders: Entwickler arbeitet an Server-Stabilität // Bug-Workarounds

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Am 1. April 2021 startete der Loot-Shooter Outriders (im Test) von People Can Fly auf PC, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series S|X. Wie so oft bei Online-Titeln halten die Server dem Spieleraufkommen kurz nach Release nicht immer stand. Mal gelingt direkt die Anmeldung auf den Servern beim Spielstart nicht oder es treten Verbindungsprobleme beim Koop auf. Crossplay zwischen PC und Konsolen funktioniert aktuell aufgrund häufiger Verbindungsabbrüche so gut wie gar nicht, auch Crossplay mit Google Stadia ist nicht möglich, wie eine Nachricht zum Spielstart informiert.

Über den offiziellen Twitter-Account melden sich die Entwickler regelmäßig mit Infos, dass das Team an der Server-Stabilität arbeite und schon Verbesserungen erreicht wurden. In einem Reddit-Thread werden zwischenzeitlich Lösungsvorschläge für bekannte Probleme gesammelt. Klappt die Anmeldung zur Verbindung mit der Lobby auch nach mehreren Anläufen nicht, soll eine Leerung des Cache Abhilfe schaffen (bei Xbox und Playstation schaltet ihr dafür die Konsole ganz aus und trennt sie einige Minuten vom Strom). Hängt dagegen euer Ladebildschirm bei 80 Prozent, wählt statt "Spiel fortsetzen" in der Lobby einen vorigen Story-Checkpoint. Auch Lösungen für andere Bugs wie verschwindende Schlüssel werden bereitgestellt.

People Can Fly stellte für diese Woche neue Patch-News in Aussicht und bedankte sich bei den Spielern für die Geduld und Unterstützung.