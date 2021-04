Bastler baut größte Switch der Welt

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nintendo Switch ab 479,90 € bei Amazon.de kaufen.

Der YouTuber Michael Pick hat die nach seinen eigenen Angaben größte Switch der Welt gebaut. Sie misst ungefähr 76 × 180 cm und ist etwa 30 kg schwer. Dafür hat er ein größeres Gehäuse gebaut, in dem aber eine richtige Switch enthalten ist. Die übergroßen Joycons sind dann durch Gummibänder mit den echten Joycons verbunden. Das bedeutet, dass das Gerät tatsächlich funktioniert und man darauf zum Beispiel Mario Kart spielen kann. Pick gibt an, dass er seine Riesen-Switch dem Kinderkrankenhaus in Memphis, Tennessee, spenden möchte.