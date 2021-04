Twitter: Entwickler zeigen ihre Easter Eggs

PC XOne PS4

Versteckte Eier zu suchen ist nicht nur eine der Lieblingsbeschäftigungen an Ostern. Auch Gamer begeben sich regelmäßig auf die Jagd nach Easter Eggs. Im Internet findet man überall Videos oder Listen der besten und beliebtesten Anspielungen, Cameos und Co. Auf Twitter gab es gestern aber etwas Besonderes zu diesem Thema.

Jan Willem Nijman, Gamedesigner und Autor, nutzte den Ostersonntag und wollte von seinen Entwicklerkollegen wissen, welche Easter Eggs sie selbst in Spielen versteckt hatten. Mehr als 400 Antworten hat er inzwischen gesammelt, unter anderem von Acke Hallgren, der an The Division mitarbeitete und dort die Waffen aller vier Ninja Turtles einbaute. Obwohl er eigentlich für das Leveldesign zuständig war, kam er sogar damit durch, die Waffen selbst zu modeln.

Von einer hintergründigen Hommage erzählt Derek Bentley. Sein Kollege Gavin Yastremski baut besonders gern Zelda-Anspielungen in seine Spiele ein. In Plants vs. Zomies – Garden Warfare kann der Spieler daher die Insel aus The Legend of Zelda – The Wind Waker, auf der das Abenteuer startet, im Hintergrund finden.

Matthew Kean, einer der Character Artists von Civilization 6, dagegen verewigte seinen ehemaligen Arbeitgeber mehrfach im Spiel. Denn er versteckte in jedem Charakterportrait das Logo von Firaxis. Bevor ihr euch jetzt mit Adleraugen auf die Suche macht: Einige davon sind in Texturen verborgen und können nur mit Modding Tools sichtbar gemacht werden.

Und wenn wir schon von „verewigen“ sprechen: Paul Colls, Design Director bei Sumo Digital, machte auf einer der Bandenwerbungen in High Heat Major League Baseball 2003 eine Anspielung auf den Namen seiner heutigen Ehefrau. Es ist bestimmt purer Zufall, dass gerade diese Werbung auf der Spielepackung zu sehen ist.

Wer noch mehr über Stein-Schere-Papier spielende Gegner in NeuroVoider, einen Korok in Assassin's Creed Valhalla oder das süchtigmachendste Spiel im Star-Trek-Universum erfahren will, sollte den Thread auf Twitter lesen.

Was sind eure liebsten Easter Eggs?