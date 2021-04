Bitmap Books: JRPG-Buch angekündigt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Über Twitter kündigte Bitmap Books ein Buch über japanische Rollenspiele an, das am 14. Juni 2021 erscheinen soll. Auf der entsprechenden Internetseite gibt es erste Einblicke. Geschrieben wurde es unter anderem von Hardcore-Gaming-101-Autor Kurt Kalata. Auf 652 Seiten werden die Jahre 1982 - 2000 abgedeckt. In den über 600 Besprechungen ist auch Platz für Unter-Genres wie zum Beispiel Strategie-RPGs. So gibt es Artikel über Fire Emblem, Mystery Dungeon oder Etrian Odyssey. Dazu kommen Artikel über das Genre im Allgemeinen, die Musik und den Grafikstil. Die einzelnen Kapitel werden durch eigens gestaltete Karten der Army of Trolls getrennt.

Neben der regulären Ausgabe kündigte Bitmap Books noch eine auf 2000 Exemplare limitierte Ausgabe mit einem A2-Poster, einem 2-Gigabyte-USB-Stick in 8-Bit-Herzform und vielen anderen Feelies an. Noch ist keine Vorbestellung möglich. Bitmap Books möchte das entsprechende Datum in den nächsten Tagen bekannt geben.