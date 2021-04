Ein Kühlschrank: Neue Xbox-Hardware angekündigt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

„Xbox is about to become the next water cooler“, versprach Microsoft damals bei der Ankündigung der Xbox One. Acht Jahre später ist der versprochene Wasserspender zwar nie erschienen. Dafür wird es aber tatsächlich bald eine Kühl-Hardware von Microsoft geben. Anlass hierfür ist eine Umfrage des Marketing-Teams von Twitter, das wissen wollte, welche Marke zum ersten „#BestOfTweets Brand Bracket championx“ gekürt werden sollte. Dabei konnte sich Xbox mit 50,5 % der Stimmen gegen Skittles durchsetzen.

Um seine Community zum Abstimmen zu bewegen, kündigte Microsofts Xbox-Marketingchef Aaron Greenberg an, im Fall eines Sieges Mini-Kühlschränke im Design der Xbox Series X zu produzieren. Nachdem die Abstimmung nun zugunsten von Microsoft ausging, bestätigt er noch einmal, dass die Geräte tatsächlich produziert werden sollen und betonte, dass dies kein Scherz sei (sein Tweet datiert vom 2. April). Weitere Details dazu – in welcher Stückzahl das Ganze produziert werden soll und ob die Geräte überhaupt außerhalb der USA erhältlich sein werden – nannte Greenberg nicht. Der Marketing-Gag ist ihm aber gelungen. Um noch einmal aus der eingangs erwähnten Pressekonferenz zu zitieren: „Xbox, go home.“