Metroid Fan Projekt 2D Prime veröffentlicht Demo

Seit über 16 Jahren entwickelt eine kleine Gruppe namens Team SCU an einem von Metroid Prime inspirierten 2D Action-Plattformer namens 2D Prime. Nach langen Verzögerungen aufgrund wechselnder Teammitglieder hat Team SCU nun eine erste spielbare Demoversion veröffentlicht. Die etwa 25-minütige Demo beinhaltet die Erkundung eines kleinen Teils der Tallon-Oberwelt und der Chozo-Ruinen. Neben einigen Metroid-Standardgegnern gilt es auch einen Miniboss zu besiegen, um an das Raketen-Upgrade zu gelangen. Damit ausgerüstet lässt sich der traditionelle Morphball erreichen, mit dessen Hilfe weitere versteckte Winkel erforscht werden können.

Wie bei jedem Fan-Projekt zu einer Nintendo-IP ist leider auch hier die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Anwälte des Unternehmens die Verbreitung der Demo unterbinden werden. Wer also selbst Hand an 2D Prime legen will, sollte das so bald wie möglich tun.

Seitens Nintendo ist es schon seit geraumer Zeit still um die intergalaktische Kopfgeldjägerin Samus Aran aus der erfolgreichen Metroid-Reihe. Das zuletzt veröffentlichte Spiel ist der 3DS-Titel Metroid - Samus Returns (im Test) aus dem Jahre 2017, ein Remake des Game Boy Titels Metroid II: Return of Samus von 1991. Das ebenfalls 2017 für die Nintendo Switch angekündigten Metroid Prime 4 wurde 2019 den Bandai Namco Studios entzogen und den Retro Studios, dem ursprünglichen Entwickler der Metroid Prime Trilogy, übergeben, die damals mit der Entwicklung komplett von vorne begannen. Eine 2019 gerüchteweise bereits fertig gestellte Switch Version der Metroid Prime Trilogy wurde bisher von Nintendo noch nicht angekündigt.