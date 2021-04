Sonntagsfrage: Welche Sozial-Media-Plattformen nutzt ihr?

Die soziale Frage

Teaser Am Ostersonntag interessiert uns, auf welchen der großen Social-Media-Plattformen ihr am häufigsten unterwegs seid.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Facebook ist zwar immer noch das soziale Netzwerk mit den meisten Nutzern, doch auch die Social-Media-Welt entwickelt sich ständig weiter. Neue angesagte Services steigen auf und inzwischen gehört Facebook für viele schon zum alten Eisen. Wie sehen eure Nutzungsgewohnheiten aus? Verratet uns, auf welchen Social-Media-Seiten ihr am häufigsten unterwegs seid.

Da unser Umfrage-Tool keine Mehrfachnennungen ermöglicht, haben wir auch diverse Kombinationen als Antwortmöglichkeiten eingebunden. So könnt ihr die Option auswählen, die euren Social-Media-Gewohnheiten am nächsten kommt. Wenn ihr also beispielsweise täglich auf Twitter reinschaut, aber auch sehr regelmäßig auf Reddit unterwegs seid, loggt ihr die Option Twitter & Reddit ein.

Danke im Voraus für die Teilnahme und habt noch schöne Osterfeiertage!

Aufgrund des Ostermontags könnt ihr bei dieser Sonntagsfrage länger abstimmen, bis Dienstagmorgen um 10:00 Uhr. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Eine Übersicht über die mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr unter diesem Link.