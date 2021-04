Zankstelle Vol. 65: Mass Effect Trilogy featuring TheRaffer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

2021 entdeckten User auf der GamersGlobal-Seite eine neue Folge ihres Lieblings-Podcasts. In den darauf folgenden Stunden konnten mit Hilfe dieses Podcasts Zimmer gereinigt, Bäder geputzt und Spaziergänge bis an das andere Ende der Stadt unternommen werden. Basis dieser unglaublichen Podcast-Chemie war eine Kraft, die in der Lage war, das Raum-Zeit-Gefüge zu kontrollieren. Sie nannten es "die größte Entdeckung in der Geschichte der Menschheit seit heute morgen". Die Reddit-User nennen es "Zankstellen-Effekt".

Diskussionen sind eine gute Sache. Wenn Argumente durch die Luft fliegen und Begründungen aufeinander prallen, entstehen die besten Ideen. Zum Beispiel zu dieser Ausgabe der Zankstelle. Die GamersGlobal-User Hendrik und TheRaffer hatten unter der News zu Mass Effect - Legendary Edition eine kleinere Auseinandersetzung über das Für und Wider der Teile und konnten sich nicht abschließend einigen, welches Mass Effect bisher das beste war. Nichts lag also näher, als die Diskussion in einen Podcast auszulagern. Diese Folge ist das Podcast-Debüt von TheRaffer - die Zankstelle ist also wieder einmal Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere im Medienbereich!

