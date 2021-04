PM: PS5 wurde zur offiziellen Konsole der NBA 2K League ernannt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit Begeisterung kündigen wir eine neue Partnerschaft mit der NBA 2K League an, durch die PS5 zur offiziellen Konsole der NBA 2K League wird. Ab diesem Monat werdet ihr allen 23 Teams der NBA 2K League und 138 Spielern der Liga dabei zusehen, wie sie auf PS5 in Spielen und Events gegeneinander antreten.

Doch die Partnerschaft bringt euch noch mehr! Der Multiplayer-Deal mit der NBA 2K League wird auch euch, der weltweiten Fan-Community, die Gelegenheit zur Teilnahme an Online-Fanturnieren bieten, die von uns das ganze Jahr über veranstaltet werden und Preise rundum die NBA 2K League bereithalten.

Wir freuen uns, ankündigen zu dürfen, dass das erste Online-Fanturnier bereits nächste Woche stattfindet! Ab sofort können PS5-Spieler, die in den USA wohnhaft sind, sich anmelden, um sich einen Platz zu sichern in einem PS5-exklusiven „Three for All Showdown“-Ausscheidungsturnier, das von Montag, den 5. April bis Dienstag, den 6. April stattfindet.

Die Sieger unseres Online-Ausscheidungsturniers werden anschließend in 3-gegen-3-Teams mit den Influencern Troydan und PoorBoySinbeim zweiten jährlichen „Three for All Showdown“-Wettbewerb der NBA 2KL von Freitag, den 9. April bis Samstag, den 10. April gegeneinander antreten. Hiermit wird eine hervorragende Chance geboten, Teil des „Three for All Showdown“-Events der NBA 2KL zu werden, bei dem Spieler der NBA 2K League, Fans, Spieler der WNBA und G League sowie Social-Media-Influencer mit dabei sein werden, um sich im MyPark-Spielmodus von NBA 2K21 ihren Anteil aus dem 25.000-$-Preispool zu erkämpfen!

Während die Teilnahme am „Three for All Showdown“-Ausscheidungsturnier von PlayStation nur für PS5-Spieler in den USA möglich ist, haben wir noch eine Vielzahl an „NBA 2K21“-Online-Turnieren auf PS4 und PS5 parat, die schon sehr bald unserer Fan-Community aus allen Teilen der Welt zugänglich sein werden. Wir können es kaum abwarten, euch schon bald mehr darüber zu erzählen!

Ihr könnt euch ebenfalls auf eine maßgeschneiderte Serie freuen, die durch unsere Zusammenarbeit mit der NBA 2K League entstanden ist, und die während der „NBA 2K League“-Übertragungen und auf den sozialen und digitalen Kanälen der Liga zu sehen sein wird: Twitter (NBA2KLeague), Instagram (nba2kleague), Facebook (NBA 2 League), TikTok (nba2kleague), Twitch (NBA2KLeague) und YouTube (NBA 2 League) und besucht NBA2KLeague.com.

Seid ihr schon auf unsere neue Partnerschaft mit der NBA 2K League gespannt? Sagt es uns in den Kommentaren!