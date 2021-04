Controller Nacon Pro Compact für Xbox und PC im Praxistest

Keine Alternative zum Original

Teaser Das Gamepad lockt durch seinen günstigen Preis und einige Anpassungsmöglichkeiten für anspruchsvolle Spieler. Der Nacon Pro Compact liegt aber nicht ideal in der Hand und der Kabelzwang ist veraltet.

Im Vergleich mit dem Elite v2 wird klar, wie klein der Pro Compact (rechts) ist.

Leichtgewicht ohne Bewegungsfreiheit

Wenn der Menü-Knopf so nah an den restlichen Tasten sitzt, ist versehentliche Fehlbedienung vorprogrammiert.

Schlecht in Form

Druckpunkte und Stick-Widerstand

Die App für Xbox und Windows ist ein echter Vorteil und bietet viele Möglichkeiten.

Appgefahren

Meinung: Dennis Hilla Auf dem Papier klingt der Pro Compact ja wirklich super. Viele Anpassungsoptionen, relativ geringer Preis, hohe Kompatibilität. Ich will mir mittlerweile bei kabelgebundenen Controllern zwar lieber einen Strick nehmen, aber sei’s drum, diesen Punkt könnte man in Kauf nehmen – würde der Rest des Gamepads überzeugen. Tut er aber nicht.



Zunächst liegt der Nacon-Controller bei meiner Griffweise nicht gut in der Hand und diese Meinung wurde auch prompt von zwei menschlichen Versuchskaninchen bestätigt, denen ich den Pro Compact ohne viel Vorrede in die Hand gedrückt habe. Die Hörner sind zu kurz, der Controller insgesamt zu klein. Durch diesen Umstand und das sehr geringe Gewicht (selbst der Switch Pro Controller ist schwerer!) wirkt das Gerät für mich insgesamt billig.



In Kombination mit den gewöhnungsbedürftigen Sticks und unangenehmen Triggern kann ich trotz der im Kern nützlichen App also nur einen Rat aussprechen: Nehmt zehn Euro mehr in die Hand und kauft das Original-Gamepad von Microsoft. Oder spart auf den Elite v2, der meiner Meinung nach das aktuelle Nonplusultra in Sachen Controller ist. Am PC nutzbar sind sie beide via USB-C ebenfalls.

Nacon Pro Compact

4 Pro Angenehme Druckpunkte der Tasten

App bietet viele Möglichkeiten

Schalter ermöglicht Rückkehr zu Standard

"Anschließen – Fertig!" Contra Widerstand der Sticks sehr gering

Form nicht für jede Griffweise geeignet

Platzierung der Menü- und Ansicht-Taste sorgt für Fehlbedienung

Trigger zu kurz und zu steil

Kabel fest verbaut

Geringes Gewicht sorgt für billigen Eindruck

Der Hardware-Hersteller Nacon konnte sich in der Vergangenheit vor allem durch seine lizenzierten PS4-Controller einen Namen machen. Mit dem Naconstößt das Unternehmen nun auf den Xbox-Markt vor – und das zum nicht unattraktiven Preis. Mit etwa 50 Euro liegt das Gamepad zehn Euro unter der UVP des original Xbox-Series-Controllers, wobei es zusätzliche Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten (über eine eigene App) bietet. Nutzbar ist es ohne Probleme an der Xbox One, Series X/S und einem Windows-10-PC.Für meinen Praxistest habe ich den Pro Compact auf den Prüfstand gestellt und in zwei unterschiedlichen Szenarien getestet. Inmusste der Controller schnell und präzise reagieren, beistanden kleinste Lenkmanöver und gefühlvolles Gasgeben im Fokus. Hat Nacon eine echte Alternative zum offiziellen Gamepad im Stall?Das größte Manko des Pro Compact ist für mich ganz klar der Zwang zum Kabel. In den letzten zehn Jahren haben wir Konsolenspieler uns an Bewegungsfreiheit beim Spielen gewohnt. Da schmerzt es, sich maximal 3 Meter von der Konsole oder dem PC wegbewegen zu können. In meinem Homeoffice ist die Länge zwar mehr als ausreichend, da die Xbox auf dem Schreibtisch steht. Das durchschnittliche deutsche Wohnzimmer dürfte den Nacon aber an seine Grenzen bringen, hier braucht ihr zwingend eine USB-Verlängerung. Außerdem kann das Kabel nicht vom Controller abgetrennt werden. Immerhin lauft ihr nicht in Gefahr, die Konsole gleich aus dem Fernsehkasten zu reißen, wenn ihr hängen bleibt: Kurz vor dem USB-Anschluss steckt ein abtrennbares Verbindungsstück. Und einen Vorteil bietet der Zwang zum Kabel allemal: Selbst minimale Latenzen werden eliminiert, was kompetitiven Spielern entgegenkommen dürfte.Im Vergleich zum Original-Xbox-Gamepad und ganz besonders demfällt das Gewicht des Pro Compact sehr gering aus. Das ist vorrangig dem Umstand geschuldet, dass keine Batterien ihn beschweren. Das mag einigen Spielern gefallen, für mich fühlt sich der Nacon-Controller dadurch aber schon zu leicht und etwas billig an.Nicht wirklich gelungen das Design des Nacon Pro Compact, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zunächst sei die unglückliche Platzierung der Ansicht- und Menü-Taste erwähnt. Diese befinden sich nicht in der Mitte, sondern relativ nah am linken Analog-Stick, beziehungsweise kuschelig nah an den ABXY-Knöpfen. So ist es mir mehr als nur ein paarmal passiert, dass ich statt X oder Y zu drücken versehentlich eine unfreiwillige Pause eingelegt habe.Deutlich unangenehmer finde ich aber die eigentliche Form des Controllers. Denn die Hörner sind sehr kurz gehalten, zumindest wenn ihr eine Griffweise wie ich bevorzugt: Zeigefinger auf den Triggern, die restlichen Finger umgreifen das Gamepad. Dafür sind die Hörnchen einfach zu kurz, wodurch der Pro Compact nicht gut in der Hand liegt. Habt ihr hingegen beide Zeige- und Mittelfinger auf den Schultertasten verteilt, sieht die Sache schon anders aus, dann ist die Griffposition zumindest angenehmer. Allerdings ist das auch von der Größe eurer Hände und der Länge eurer Finger abhängig, denn insgesamt ist der Nacon-Controller eher von der kleinen Sorte.Wo ich es gerade von den Triggern hatte: Die sind für meinen Geschmack eine Spur zu kurz und zu steil, so hatte ich oft das Gefühl, gleich abzurutschen. Außerdem ist der Hebelweg etwas verkürzt, was für Shooter-Spieler sicherlich praktisch ist, in Rennspielen aber schnell zur Spielspaßbremse wird.Die Tasten auf der Vorderseite sind im Vergleich zum Original-Gamepad sogar etwas gewachsen und haben einen angenehmen Druckpunkt und sind somit durchaus positiv zu bewerten. Das kann ich vom Digitalkreuz nicht behaupten, es fühlt sich schwammiger als Spongebob an.Die beiden Analogsticks haben eine etwas kleinere Auflagefläche als das Microsoft-Gamepad, was an sich schon nicht angenehm ist. Dazu gesellt sich noch der allgemeine Widerstand, auf den ihr trefft. Der ist deutlich geringer und so fühlen sich die Sticks leichtgängiger an. Das ist sicherlich kein großer Nachteil, aber zumindest ungewohnt und ohne für mich erkennbaren praktischen Nutzen.Um wirklich alles aus dem Pro Compact rauszuholen solltet ihr euch die kostenfreie Nacon-App auf euren PC oder die Xbox herunterladen. Hier könnt ihr viele Feineinstellungen vornehmen, die so beim Standard-Microsoft-Pad nicht möglich, sondern nur von höherklassigen Geräten wie dem Elite v2 bekannt sind. Beispielsweise könnt ihr das Ansprechverhalten der Sticks und Trigger mit Kurven an bestimmte Spieltypen anpassen. Wählen dürft ihr zwischen "Racing-Sports", "FPS", "FPS-Pro", "Arcade-Fighting" und "Infiltration". Nutzt ihr den Controller für Ego-Shooter, sprechen die Trigger beispielsweise schneller an und auch die Sticks reagieren bei flotten Bewegungen entsprechend besser. Das ändert nichts daran, dass die Wertigkeit der mechanisch verkürzten Trigger des Elite v2 fehlt, doch der bewegt sich auch in einer anderen Preisklasse.Wahlweise passt ihr auch das Steuerkreuz an, denn regulär handelt es sich um ein Acht-Wege-Kreuz. Per App könnt ihr es aber auf vier Wege beschränken. Und wenn ihr im Match merkt, dass die von euch vorgenommenen Einstellungen doch nicht das Wahre sind, dann könnt ihr über einen Schalter auf der Unterseite des Pro Compact einfach zurück auf Standard-Einstellungen gehen. Platziert ist der Regler neben dem linken Horn, so dass ihr also nicht aus Versehen darankommen solltet.Für die Audiophilen unter euch dürfte (zumindest theoretisch) nett sein, dass mit dem Erwerb des Pro Compact eine Lizenz von Dolby Atmos for Headphones einhergeht, die sonst mit 20 Euro zu Buche schlägt. Doch bevor ihr nun enthusiastisch eure feinsten Kopfhörer aus dem Schrank zieht, muss ich euch bremsen: Die verbaute 3,5mm-Buchse killt ziemlich viel von dem Raumklang und die Lizenz greift auch nur, wenn ihr den Pro Compact angeschlossen habt.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)